El ministro Cuerpo y el ministro Hereu, este martes con los sectores afectados por los aranceles. RC

Cuerpo ofrecerá más ayudas a los afectados por los aranceles de Trump

El Gobierno actualizará el plan de apoyo a empresas y trabajadores tras las reuniones de trabajo que han iniciado

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 18:08

El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, comenzó este martes su ronda de reuniones con los sectores más afectados con los aranceles que la ... UE ha pactado con EE UU y que, por norma general, supondrán un 15% de encarecimiento para los productos exportados. En un comunicado, el ministerio mostró unas fotografías de Cuerpo en su encuentro con los grupos de trabajo de bienes de consumo y con el de productos industriales. Este miércoles se producirá la reunión con el de productos alimentarios y con el de química y medicamentos. Por último, el encuentro con el grupo de trabajo de bienes de equipo y material eléctrico se producirá el jueves por la mañana.

