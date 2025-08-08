Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el sábado y paga menos por la luz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:25

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 32,86€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 12.00 y las 15.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 6.00 y las 7.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 158,13€/MWh. La media del día se sitúa en 99,57€/MWh (sufre una bajada del 1,98% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 8 de agosto de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  2. 2 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  3. 3 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  6. 6 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  7. 7 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  8. 8 Fontanales, el niño bonito de la Villa de Moya
  9. 9 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  10. 10 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el sábado y paga menos por la luz

Optimiza tu consumo eléctrico en Canarias el sábado y paga menos por la luz