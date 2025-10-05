La OPEP acuerda otro ligero aumento de la producción de crudo a partir de noviembre

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)+ da otro paso decidido hacia su estrategia de recuperar cuotas de mercado y han decidido este ... domingo aumentar la producción de crudo ligeramente, en 137.000 barriles por día, a partir de noviembre, según comunicó la organización en un comunicado.

La reunión virtual de este domingo -en la que participaron Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán- confirmó la senda que inició en abril este cartel de 12 miembros que incluye a Venezuela y que se coordina con otros países petroleros liderados por Rusia para formar la alianza OPEP+.

Se esperaba un aumento más significativo, al menos así lo pronosticaban algunas proyecciones publicadas por analistas esta semana, en las que se llegó a hablar incluso de una subida de hasta 500.000 barriles por día. Esta nueva alza está orientado a sostener los precios y recuperar cuotas de mercado perdidas cuando algunos miembros de esta alianza de productores iniciaron recortes voluntarios del bombeo para sostener los precios.

Los países productores «reafirmaron la importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción» y seguirán «vigilando y evaluando de cerca las condiciones del mercado».