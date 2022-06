El nuevo impuesto a las eléctricas enreda a Ribera y Montero con Yolanda Díaz

La vicepresidentas Calviño, Díaz y Ribera, en el Congreso. / R. C.

El debilitado estreno que ha tenido la 'excepcionalidad ibérica' con subidas en el precio de la luz desde el martes ha abierto también la posibilidad de que el Gobierno apruebe un nuevo impuesto para gravar la actividad de las compañías eléctricas, aunque su puesta en funcionamiento ha provocado nuevas fricciones dentro del Ejecutivo. Mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga por aplicar una nueva figura fiscal de forma inminente, la de Hacienda, María Jesús Montero, opta por incluirlo en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2023. Y, en medio, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apunetado esta mañana que hay que hacer más caso «a Montero que a Díaz».

La vicepresidenta segunda del Gobierno respondía ayer a la titular de Hacienda que «no es posible» crear un impuesto para las eléctricas a través de los Presupuestos Generales del Estado porque no lo permite la Constitución, por lo que ha defendido la necesidad de «legislar con carácter inmediato» para poner en marcha esta medida. «El artículo 134 en el apartado 7 de la Constitución lo impide, por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de los Presupuestos Generales», indicaba desde Luxemburgo, a su llegada a una reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea.

Un día antes, Montero negaba que existan discrepancias entre los dos partidos que forman el Gobierno en lo relativo a establecer un impuesto a las empresas eléctricas, pero advirtió de que «hay que buscar la fórmula y el vehículo adecuado para su puesta en marcha». Por su parte, Ribera ha apuntado que «cada cosa a su tiempo».

Las declaraciones de la titular de Transición Ecológica han llegado dos días después de ponerse en marcha el mecanismo ibérico que topa el precio del gas para limitar la subida de la luz. Sin embargo, los resultados de esas dos primeras jornadas no han sido satisfactorios: el precio final subió hasta 224 euros/MWh el miércoles y hasta los 258 euros/MWh este jueves. A pesar de estos avances, el Ejecutivo sostiene que las alzas de la luz habrían sido aún mayores (240 euros/MWh y 275 euros/MWh, respectivamente en cada jornada) si no se hubiera aplicado el mecanismo que limita el precio gasista.

Las expectativas no son halagüeñas para la subasta que tendrá lugar esta mediodía para fijar los precios de mañana viernes. El precio del gas al que hay que compensar con el mecanismo ibérico se encuentra fijado ya en los 106,94 euros/MWh, frente a los 97 euros de ayer y los 80 euros del martes. A falta de conocer el resultado del 'pool', habrá que incrementar esta cuantía considerablemente para ajustar la compensación a las gasistas, como determina la excepcionalidad ibérica.

La jornada del viernes volverá a estar marcada por las altas temperaturas ante la persistencia de la ola de calor, lo que elevará la demanda de hogares y empresas. Al mismo tiempo, siguen siendo más necesarios que nunca los ciclos combinados de gas, cuya aportación a la generación está superando estos días el 40% del total, un récord pocas veces visto en la historia energética española, ante la falta de viento (eólicas), la parada técnica de una central nuclear (Trillo) y una cotización del gas en el entorno internacional que continúa en ascenso.