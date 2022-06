Dudas en las Bolsas ante la nueva estrategia de los bancos centrales

Las Bolsas europeas inician una nueva jornada sin rumbo fijo con los inversores intentando digerir la conjura de los bancos centrales para luchar contra la inflación y, en el caso de Europa, evitar una futura crisis de deuda soberana.

El Ibex-35 cede un 0,16% hasta los 8.1662 puntos tras la reunión de urgencia del Banco Central Europeo (BCE), que ayer terminó con un escueto comunicado en el que el organismo anunció que comenzará a diseñar una nueva herramienta para evitar la escalada injustificada de las primas de riesgo en los países periféricos.

El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, afirmó hoy que los mercados no deberían tener duda alguna respecto de la determinación de la institución para hacer frente a la fragmentación de los costes de financiación de la deuda soberana de la zona euro. El economista español asegura que la fragmentación, o la inadecuada transmisión de la política monetaria, siempre ha sido una preocupación para el Consejo de Gobierno del BCE.

Todo apunta a un nuevo QE descafeinado, pero habrá que ver los detalles para entender si el organismo tiene capacidad -no solo por volumen, sino también legal- para llevar a cabo un plan de este tipo.

Los analistas de Link Securities indican que, con la inflación disparada, «crear un programa de compra de deuda 'ad hoc', que conlleve el aumento de la masa monetaria de la Eurozona, es difícilmente defendible».

Además, consideran que los países del norte de la región no van a admitir un programa que no conlleve condicionalidad. «Es decir, que para poder acudir al mismo los países deberán comprometerse en plazo y forma en reducir sus desequilibrios, algo a lo que los dirigentes políticos de los mismos no creemos que estén dispuestos a aceptar dado el elevado coste político que ello conlleva».

Pese a las subidas iniciales, la cautela sigue muy presente en el parqué, sobre todo porque los futuros de Wall Street vienen en rojo tras una jornada de subidas en respuesta a la decisión de la Fed de subir los tipos de interés en 75 puntos básicos. El mayor alza desde 1994, cuando Alan Greenspan comandaba el banco central estadounidense.

Los inversores también siguen muy de cerca la evolución de los mercados de deuda. El compromiso del BCE para evitar que los costes de financiación se disparen en los Estados más endeudados, como España o Italia, ha permitido relajar algo la tensión vivida estos días en los bonos soberanos.

El bono, por debajo del 3%

Así, el interés del bono a diez años español se mantiene por debajo del 3%, en el 2,86%, mientras que la rentabilidad del bund retrocede al 1,61%. Ambas referencias, no obstante, se encuentran en niveles elevados respecto a hace solo unos meses, con la prima de riesgo española en 122 puntos básicos, desde los 137 en los que cotizaba antes del encuentro del BCE.

Más allá de la renta variable y de la renta fija, la evolución de las distintas políticas monetarias dejan un claro protagonista al que los inversores deberían prestar atención: el cruce entre euro y dólar. Con la escalada de tipos del BCE, el billete verde se ha ido fortaleciendo en los últimos meses, con un repunte más notable en las últimas semanas que deja el cruce entre ambas divisas en 1,038 dólares.

Algunas voces apuntan ya a la inevitable llegada de la paridad entre ambas monedas, algo que a corto plazo podría ser acogido con optimismo ante los beneficios que una moneda 'barata' puede tener sobre las exportaciones. Pero cuidado, un euro débil a medio plazo puede traer enormes problemas para la economía de la región. Sobre todo en la factura energética, pues hay que recordar que Europa importa buena parte del petróleo que utiliza. Y este se negocia y se paga en dólares.

Peligro de recesión

Sobre las previsiones macroeconómicas que publicó ayer el BCE, De Guindos reitera que el escenario base indica que no habrá una recesión, aunque la eurozona registrará un crecimiento bajo, aunque reconoce que, en situaciones más extremas, incluyendo una severa interrupción de los suministros de energía, el crecimiento se volvería negativo en 2023.

Asimismo, recordó que las proyecciones del BCE apuntan a que la actualmente muy elevada inflación «solo comenzará a bajar gradualmente a finales de este año», manteniéndose por encima del objetivo del 2% durante todo el horizonte de previsiones. «La inflación es más persistente y generalizada de lo que pensábamos hace unos meses, pero seguirá cayendo en 2023 y 2024», afirmó.