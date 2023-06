La Bolsa española sube un 16,5%en su mejor semestre en una década

Inflación, quiebras de bancos en EE UU, la caída de Credit Suisse en Europa, tensión geopolítica por la guerra en Ucrania y, sobre todo, unas subidas de los tipos de interés que han hecho retumbar con fuerza los tambores de recesión. Los mercados europeos han resistido con la cabeza bien alta a un convulso primer semestre en el que, por encima del resto y contra todo pronóstico, la Bolsa española ha sido la estrella de la región.

Tras un complicado 2022 en el que el Ibex-35 perdió un 5,56%, el selectivo se ha puesto las pilas y en esta primera mitad del año acumula una subida del 16,57%. El viernes avanzó un 0,8% hasta los 9.593 puntos, con lo que ya se puede decir que este ha sido el mejor semestre del indicador en los últimos diez años, desde el rebote del 26,2% que registró entre junio y diciembre de 2013.

Los inversores pueden darse por satisfechos con una revalorización que genera más alegría si cabe si se compara con las ganancias del 14% del Dax alemán, las del 12 de la Bolsa parisina o el indicador general, el Eurostoxx, que también suma un 15% desde enero.

En realidad, solo podemos envidiar al mercado japonés o a Wall Street, donde los operadores han disfrutado del regreso del apetito por las empresas tecnológicas con subidas de más del 33% para el Nasdaq 100, beneficiado por el boom de la inteligencia artificial y los valores ligados al sector de los semiconductores que componen este selectivo.

Pero cuidado. No hay que dejarse llevar por la euforia. Las ganancias acumuladas en el primer semestre se han logrado no con poco sufrimiento. Y el Ibex-35 sigue siendo el único indicador que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. En concreto, aún le queda cierto camino para alcanzar esos 10.000 puntos que también tocó en febrero de 2020.

En España, han sido los clásicos los que han tirado del parqué. Pese al shock de marzo, los grandes bancos han sabido reponerse con subidas acumuladas de más del 30% y del 23%, respectivamente, para BBVA y Santander, mientras que CaixaBank y Sabadell también suben a doble dígito.

La recuperación del turismo también ha dejado a Amadeus, Meliá o IAG con revalorizaciones de entre el 35% y el 43%. Pero si hay un valor que ha destacado por encima del resto, ese es Inditex, que se convierte en el mejor desde que comenzó el año con una revalorización del 45%. Tras esta subida, las acciones del gigante textil se sitúan sobre los 35 euros, disparando el valor en Bolsa de la empresa por encima de los 112.000 millones de euros, la mayor del mercado.

Los bancos centrales, protagonistas

Todas las miradas de cara a la segunda mitad del año se dirigen hacia el sector bancario, muy influenciado por las políticas monetarias de los bancos centrales que seguirán marcando la evolución de las Bolsas. Y es que cada vez parece más claro que, aunque el ciclo de subidas de los tipos de interés está cerca de tocar a su fin, tanto la Reserva Federal (Fed) en EE UU como el Banco Central Europeo (BCE) en la zona euro se guardan al menos una o dos subidas más para este año.

La lucha contra la inflación sigue siendo prioritaria pese a la reciente relajación de los precios, pero el mantra de 'tipo saltos durante más tiempo' sigue imprimiendo cierto temor ante el grado de resistencia de las economías a este entorno.

Desde el departamento de análisis de Bankinter indican consideran que «la probabilidad de recesión sigue siendo reducida». Así, los bancos centrales aprovecharán para ganar margen de maniobra futura con los tipos: «Subirán más de lo necesario, al comprobar que la economía no se resiente sustancialmente, para disponer de margen para bajar cuando, al debilitarse el ciclo económico, necesiten estimular la economía bajando tipos sin poner en riesgo la inflación», indican los expertos.

Tras el reciente rebote de las Bolsas, la pregunta ahora es si el mercado ya ha ofrecido lo mejor de sí mismo este año. «Improbablemente, pero sí podría atravesar una fase de consolidación lógica», auguran los expertos. De cara a los próximos meses, indican que el factor determinante para que las Bolsas sigan subiendo será la mejora de los beneficios empresariales.

«El momento más delicado y que nos genera alguna inquietud es finales de julio, cuando los bancos americanos publicarán sus cifras segundo trimestre. Será entonces cuando se pondrá de manifiesto si vuelven a sufrir salidas de depósitos», expresan en referencia al shock sufrido este año por algunas entidades regionales del país.