Mejores precios de gasolina en Las Palmas este miércoles
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Ingenio, Calle Antonio Benitez Galindo, 99 donde está disponible a 0,869€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, miércoles, 10 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,875€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Calle Antonio Benitez Galindo, 99.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Disa Balos ofrece este combustible a 1,049€ por litro en Calle Almendro, 29, Agüimes.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,875 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)
-
2
0,915 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)
-
3
0,915 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)
-
4
0,915 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
-
5
0,915 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
Gasolina 98
-
1
1,065 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
2
1,075 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)
-
3
1,109 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
-
4
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
-
5
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
Gasoil
-
1
0,869 € Petroprix (Calle Antonio Benitez Galindo, 99, Ingenio)
-
2
0,909 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)
-
3
0,909 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)
-
4
0,909 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
-
5
0,909 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
Gasoil Premium
-
1
1,049 € Disa Balos (Calle Almendro, 29, Agüimes)
-
2
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
3
1,099 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
-
4
1,109 € Estacion De Servicio P44 (Avenida Avenida De Las Tirajanas, 0, Santa Lucía de Tirajana)
-
5
1,147 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.