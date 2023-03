El mayor riesgo para Canarias de la fusión de Iberia y Air Europa es la ruta con Madrid

Desde que se conociera la noticia de que finalmente el conglomerado IAG -propietario entre otras aerolíneas de Iberia y Vueling- se hacía con el 100% de la compañía Air Europa (compañía de Juan José Hidalgo, Globalia, y de la que ya tenía el 20%) los partidos políticos de las islas, como Nueva Canarias y Coalición Canaria, no han dejado de hacer declaraciones advirtiendo de los riesgos que esta operación tendría para la conectividad y los precios de los billetes aéreos.

Quizás no les falte razón y el tiempo finalmente demuestre que la fusión y la entrada de Air Europa en el grupo aéreo -será la sexta aerolínea de IAG una vez que las autoridades españolas y europeas le den el visto bueno- fue perjudicial para las islas. Sin embargo, también hay quien apunta que puede ser una oportunidad para que Air Europa recupere las rutas con la península que tenía en 2019 y que desde la pandemia ha eliminado. De hecho, si se analizan en detalle las rutas y los asientos que ofrecen las tres aerolíneas de IAG que operarán en Canarias tras la fusión -siempre y cuando las autoridades españolas y europeas de Competencia la autoricen-: Air Europa, Iberia y Vueling, se concluye que la única ruta donde existe riesgo de recorte es Madrid, ya que es el único aeropuerto de destino en el que concentran sus vuelos.

Y es aquí, precisamente, donde se plantea la oportunidad para Ryanair y otras aerolíneas que podrían hacerse con los 'slots' que libere el grupo. Como apuntan distintas fuentes del sector, «si en algún momento se produce un hueco en el mercado éste será absorbido por otra aerolínea en si hay demanda», indican estas fuentes. En su opinión, el principal riesgo para la conectividad de las islas es la intención del Gobierno de Canarias de establecer un tope a los precios de los billetes aéreos en la ruta con Madrid al fijar una Obligación de Servicio Público (OSP) y no la absorción de Air Europa por IAG.

Reparto de rutas y frecuencias en Iberia, Vueling y Air Europa

Según los datos que maneja CANARIAS7, este verano por ejemplo, que es la temporada por excelencia en la conectividad entre Canarias y península por la fuerte demanda de viajes y vacaciones de los turistas nacionales, Iberia Express va a concentrar la totalidad de sus frecuencias y sus asientos en Madrid.

IAG aspira a convertir la capital española en el gran 'hub' al sur de Europa y de hecho esta es una de las principales razones de la compra de la aerolínea de Juan José Hidalgo (Globalia).

Iberia Express ofrecerá este verano entre Canarias y Madrid un total de 139 frecuencias y 866.196 asientos (un 16% más que en 2019). Antes del covid, Iberia Express volaba en temporada estival a Asturias y Vigo pero estos destinos no están en su programación para este año.

Air Europa, por su parte, volará este verano casi en exclusiva a Madrid, con 50 frecuencias a la semana. A la capital española ofrecerá 351.689 plazas (-8%).

Después operará a la semana solo 6 vuelos a Bilbao, 4 a Barcelona y 2 a Santiago de Compostela, en total, menos de 50.000 plazas. Y punto. Air Europa recortó después de la pandemia de forma sustancial sus rutas, frecuencias y plazas y no contempla recuperarlas. Ni Alicante, ni Asturias, ni Málaga, ni Valencia, Zaragoza o Sevilla, a donde volaba en 2019, están en sus planes este verano. Estas rutas sí están dentro de la programación de Vueling, que a donde no vuela es a Madrid precisamente, con lo que en este destino no entra en competencia con sus hermanas de IAG.

Vueling (segundo operador de las islas tras Ryanair y excluyendo Binter) operará este verano con distintos destinos españoles 242 frecuencias semanales. Casi la mitad de sus frecuencias serán con Barcelona, principal destino de Vueling en península; 36 serán con Bilbao, 46 con Sevilla, 32 con Málaga, 21 con Santiago 10 con Valencia. En total, Vueling ofrecera entre Canarias y península este verano casi 1,3 millones de plazas.