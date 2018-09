Mantenimiento de Spanair puso en servicio un avión con una avería que no debía volar, según un piloto

El piloto ya retirado Miguel Ángel Gordillo considera que el servicio de mantenimiento de Spanair puso en servicio un avión 'no go', que en el argot aeronáutico significa que el equipo o parte está fuera de servicio por una avería no excusable para el despacho del avión, por lo que la aeronave, a su entender, no debería haber volado.