Los jubilados isleños son el sostén familiar

Los jubilados canarios juegan un papel clave en el mantenimiento de muchas familias canarias, especialmente golpeadas por el empleo precario, la mayor tasa de paro y los menores ingresos salariales. Fueron vitales para la familia durante la crisis y aún hoy, en plena recuperación económica, siguen siendo el sostén de muchos hogares isleños.

Así lo desvela la IV Encuesta sobre Jubilación y Pensiones realizada por el Instituto BBVA Pensiones y que arroja un resultado revelador: el 42% de los jubilados isleños, esto es, cuatro de cada diez, declara haber ayudado económicamente en los últimos tres meses a algún miembro de su familia. El porcentaje de jubilados que ayuda con su paga a familiares supera en Canarias la media nacional, siendo los hijos y los nietos los principales beneficiarios de esa apoyo.

Ese compromiso de los jubilados canarios con su familia se pone en evidencia en otra cuestión. Cuando se les pregunta si estarían dispuestos en un futuro a alquilar, vender o hipotecar su vivienda para completar su pensión, un 50% dice que sí mientras que un 45% asegura que no. De ese 45%, hay una parte importante que apunta que no lo haría para dejar su vivienda en herencia. Ese apoyo familiar se da también cuando se pregunta entre los que tienen una segunda vivienda si la alquilarían. Muchos responden que no porque las tienen ocupadas por familiares, según explica el director del Instituto BBVA Pensiones, Luis Vadillo. En sentido contrario también se da ese compromiso en niveles superiores a la media nacional. Así, frente a un 63% de los jubilados canarios que afirma que iría a una residencia en un futuro si no se pudiera valer por sí mismo, más de un 40% mantiene que no porque, llegado ese momento de dependencia, le cuidarán sus hijos. «Es un camino de ida y vuelta. Es curiosa la red familiar de apoyo que se da en el archipiélago», dice Vadillo.

Esa solidaridad interfamiliar canaria se produce en un contexto en el que los jubilados isleños tienen menos ingresos de los que se registran de media nacional y por ende, menos capacidad de ahorro. De esta forma, un 60% de los jubilados isleños no ahorra y cuando logran hacerlo no es finalista, es decir que lo destinan a imprevistos en un 64% de los casos. Esto cuadra con que Canarias sea la segunda región con menos ahorro en planes de pensiones, con 5.700 euros frente a los 9.000 de la media nacional.