Los hoteleros piden la exención del 95% del impuesto de obras

Por ello, y para aprovechar los meses de parón de la actividad, ha solicitado una exención del 95% en el impuesto de obras con el objetivo de fomentar las renovaciones y rehabilitaciones en este periodo.

Así lo ha indicado el presidente de la patronal turística, José María Mañaricúa, en unas declaraciones a Europa Press en las que ha explicado que la rapidez en la que se pueda retomar la actividad hotelera dependerá de la situación sanitaria en Canarias, en España y en los países emisores de turistas, principalmente Reino Unido, Alemania y países escandinavos.

Comentó de esta manera que puede ocurrir que, en un escenario cercano, las islas estén libre o con pocos afectados de coronavirus pero que el Reino Unido o la propia España peninsular estén con gran cantidad de contagiados.

Mañaricúa hizo especial hincapié en que según la evolución de la pandemia habrá esperanza o no en cuanto a la apertura de los alojamientos. No obstante, resaltó que aunque cese el Estado de Alarma no se abrirá ni el espacio aéreo ni las fronteras. "Por lo tanto --matizó-- va a estar vetado a los turistas que puedan venir a los destinos españoles".

FASES DEL TURISTA CANARIO, NACIONAL E INTERNACIONAL

Ante esta situación, el presidente de la FEHT opinó que en la vuelta a la actividad habrá una primera fase de turismo local canario para, posteriormente, pasar a una segunda fase de interacción con el turismo nacional y, si las cosas fueran bien, a una tercera fase en la que ya se incluiría al turista internacional.

Respecto a la fase inicial, existen complejos turísticos mixtos donde hay residentes de larga temporada, por lo que cuando el Gobierno permita su apertura, serán estos turistas los que hagan turismo interior; al mismo tiempo, hay muchos apartamentos turísticos propiedad de isleños que alquilan a extranjeros durante el invierno y que en verano suelen ocuparlos ellos mismos.

"Pero para esto tiene que levantarse el Estado de Alarma y permitirse el desconfinamiento de las personas y el tránsito a segundas residencias", explicó.

SOBRE LAS FECHAS DE REAPERTURA: "NO SE SABE NADA"

Cuestionado por las posibles fechas para una reapertura, dijo que "no se sabe". "No se sabe nada --reiteró--. Primero el Gobierno tendrá que ir abriendo sanitariamente, porque las cuestiones sanitarias son las que imperan sobre las económicas, y en función del estado sanitario de España y de los países emisores, el Estado irá tomando decisiones".

En cualquier caso, el representante de la patronal turística apuntó que los turistas que lleguen a las islas en un futuro tendrán que tener pasado un test de Covid-19 o contar con un 'pasaporte sanitario' que garantice las condiciones de sanidad tanto para ellos a la hora de coger un avión o un crucero como para la población local.

EL AÑO PERDIDO EN CUANTO A VOLUMEN

Además, ha lamentado que el Turismo vaya a ser el último sector que saldrá de la crisis. "Damos por perdido el año en cuanto a volumen y a en cuanto a la totalidad de los complejos abiertos porque habrá pequeñas aperturas de complejos que son segundas residencias de muchas personas", dijo.

Mientras, afirmó que en los grandes resorts, al no estar abierto el espacio aéreo ni recuperada la normalidad en las aerolíneas o los turoperadores, no podrá haber durante el verano ese "turismo de masas" habitual.

Al ser preguntado por la manera en la que afectará a la economía que su principal motor sea el último en salir de la crisis, Mañaricúa expuso que para una recuperación de Canarias, en un escenario a varios años, el Gobierno "tendrá que tener muy en cuenta al turismo y a los servicios a la hora de tomar medidas". "De lo contrario --prosiguió-- tardaremos más tiempo en salir".

APROVECHAR PARA REHABILITAR Y 95% DE BONIFICACIÓN

Sobre la posibilidad de aprovechar esta época en la que los hoteles de las islas estarán cerrados para rehabilitar destinos y complejos, el presidente de la FEHT apuntó que por ahora ni Gobierno ni ayuntamientos han tomado decisiones sobre los hoteles que permanecerán muchos meses cerrados.

Se refirió aquí al IBI, sobre el que dijo que van a tener que pagar durante seis u ocho meses estando cerrados, del mismo modo que ocurre con otros impuestos como las tasas de basuras, añadiendo que incluso ahora el turismo puede ayudar a reactivar la economía con la construcción y las ramas de fontanería, electricidad o piscina.

"Ahora es un buen momento para rehabilitar y necesitaríamos una bonificación de 95% del impuesto de obras para animar a más empresarios a que acometan renovaciones y den valor al producto para que cuando estemos abiertos tengamos un producto puntero y con mejor cualificación a través de este valor añadido", expuso.

Finalmente, sobre los ERTES, apunto que deben pervivir mientras perviva el cierre de fronteras y del espacio aéreo, además de la situación sanitaria tanto aquí como en los países emisores.