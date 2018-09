La tecnología que nos hace la vida fácil

La tecnología está tan integrada en nuestras vidas que no nos damos ni cuenta de que absolutamente todo está sujeto a un factor tecnológico. Es difícil, casi imposible, contarle a una persona de menos de veinte años como era la vida antes de que los móviles fueran la herramienta del día a día de todo el mundo. O por qué teníamos ordenadores si todavía no había conexión a Internet o la simple idea de que nos sentáramos durante horas a ver un solo canal de televisión no tiene sentido para una mente que ha crecido con la tecnología actual.

Pero no todo son los dispositivos de alta tecnología. Cuando vemos los realitys televisivos en donde los concursantes van a una isla, tardan días y días en hacer fuego girando palitos de madera y sueñan con tener un mechero, que es probablemente el aparato tecnológico más rudimentario que se puede construir: una piedra y un pequeño estanque con gas.

En la actualidad la tecnología puede llegar hacer prácticamente cualquier cosa, lo que hace unos años parecía ciencia ficción hoy es la increíble realidad. Por la calle vemos vehículos eléctricos, gente sacando fotos con sus smartphone, drones que vigilan nuestras viviendas y asistentes virtuales que organizan nuestras agendas. Yen casa, nuestras lavadoras son secadoras, las neveras conservan la comida hasta el infinito y los aspiradores van solos por la casa. La tecnología nos lo pone cada día más fácil.