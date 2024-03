«Hernández se ha hinchado a subvenciones y ha hundido a los agricultores»

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG-Canarias), Rafael Hernández, está «endiosado con los políticos de turno». Así le define José Reyes, presidente del Consorcio de Regantes del Noroeste de Gran Canaria.

Tras adelantar CANARIAS7 que la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente contra el presidente de la COAG por haber utilizado a menores migrantes para trabajar en sus fincas privadas de forma ilegal, Reyes, ha dado un paso al frente asegurando que «queda mucho por ver y saber» y que cuando se empiece a investigar a fondo en la COAG «se verán todos los desastres que han hecho», siempre y cuando no se tape nada. «El poder corrompe y él se cree que todo es tierra llana», apuntó.

Reyes, que ya manifestó su desacuerdo con la gestión de Rafael Hernández en otras ocasiones, continuó indicando que durante todos los años que Hernández lleva al frente de la COAG no ha gestionado los problemas que tiene el sector sino los que le afectan a él personalmente.

También lo acusa de tener libertad de movimientos y de haberse beneficiado de múltiples subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y el Consejo Insular de Aguas. «Lleva diez años cobrando 50.000 euros del Estado haciendo cursos falsos y con otros proyectos. Son tantas las artimañas que ha hecho, tantas cosas que tiene que hay que tomarse las cosas con tranquilidad y que sea la fiscalía la que investigue y actúe».

Reyes, que formó parte de la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas durante ocho años asegura que padeció su constante «postura pro política» y no en defensa de los agricultores. A su vez, dijo que durante la crisis de agua en el norte de la isla, ni Hernández, ni los consejeros de Gobierno y Cabildo han pisado los municipios de Guía y Gáldar. «Vienen a inauguraciones y a sacarse fotitos pero no por la sequía en el campo».

«Está compinchado con todos los políticos y por eso todos miran para otro lado»

Del mismo modo, criticó que Hernández no haya dado un paso al costado para dejar que otros sean los que estén al frente de la COAG. «Siempre dice que es algo que tiene que decidir la asamblea pero lleva sin convocar una desde al menos hace ocho años».

Competencia desleal

Reyes también quiso dirigirse al Consejo Insular de Aguas, a quienes tacha de «presuntos corruptos» y consideró que no deberían hacer nada y que tiene que ser cada Comunidad de Regantes la que gestione el agua de sus zonas, supervisados por la autoridad policial correspondiente. «Ellos no tienen por qué estar despachando agua» indicando que se está incurriendo en competencia desleal porque «con dinero público están fastidiando a la comunidad de regantes».

Por último, se cuestionó que va a suceder con la agricultura de las islas tras la reapertura de la línea Tarfaya-Fuerteventura, una conexión con la que originalmente no estaba de acuerdo el Consejero Narvay Quintero. «Antes se oponía y ahora está a favor. No lo entendemos porque por mucho que diga que se va a regular el tema fitosanitario, no tiene competencias en el país así que no puede hacer nada. Estas personas se sientan con la gente de cava y marisco y nosotros no podemos ni competir con Marruecos».