Imagen del hotel Valle Taurito. C7

El grupo Martinon y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta

La entidad División Turística Valle Taurito (del grupo Rumasa Martinon) y el comité de empresa de Mar Abierto solicitan la nulidad del auto por el que resulta adjudicatario de los bienes Lopesan y Servatur

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:46

La subasta de los hoteles y activos -solares y locales comerciales, entre otros- de Mar Abierto, filial del grupo Santana Cazorla, se complica en la fase final de liquidación y una vez que resultaron adjudicatarios Lopesan (los cuatro hoteles, locales comerciales y solares en Maspalomas) y Servatur (este solo con un solar edificable en Arguineguín).

De un lado, el grupo Martinon, que había presentado oferta para hacerse con parte de los activos, sobre todo los tres hoteles en Taurito cuya gestión lleva desde hace años, y de otro, y en representación de los trabajadores, el comité de empresa de Mar Abierto, que aglutina a los trabajadores de los tres hoteles de Taurito, han recurrido el auto del 17 de septiembre del Juzgado de lo Mercantil 1, que lleva el concurso de acreedores, contra la decisión de adjudicación.

El grupo Martinon, en el escrito remitido este miércoles 24 de septiembre al juzgado, interpone un recurso de reposición y solicita la nulidad del auto «por vulnerar artículos» de la ley concursal. Entre otras cosas, denuncia la falta de audiencia a los representantes de los trabajadores y falta de respeto a las reglas de la subasta al no haber diferenciado en el lote 1 entre bienes inmuebles y unidades productivas, que están en funcionamiento, entre otras cosas.

Los trabajadores, por su parte, también remitieron este miércoles escrito al juzgado, presentan un recurso de reposición para reclamar su derecho a personarse en el procedimiento para defender los derechos de los trabajadores, algo que no se ha hecho puesto que no se les ha llamado a trámite de audiencia.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

