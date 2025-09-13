Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025

La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver a la finca donde está el parque acuático Lago Taurito

El juez entiende que obró de mala fe al segregar en 4 una finca que se 'autovendió' muy por debajo de su valor y se la debe entregar a Promociones Isla Verde (Proivesa)

Silvia Fernández Díaz

Silvia Fernández Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Nuevo palo judicial para Santiago Santana Cazorla y triunfo para los herederos de los antiguos propietarios de Promociones Isla Verde (Proivesa), que llevan años intentando hacer valer sus derechos y que se reconozca que son titulares de cuatro fincas que fueran segregradas de forma irregular, dividiendo una única parcela que se 'autovendió' del empresario canario por un precio muy por debajo del mercado.

Ha sido ahora el Juzgado de Primera Instancia número 3 de San Bartolomé de Tirajana el que ha emitido un fallo contundente y duro contra Santana Cazorla y que declara «titular dominical» a Proivesa de las fincas 21.689 y 21.695 del Registro de la Propiedad de Mogán, en las que hoy se ubica el parque acuático Lago Taurito y otra de carácter comercial (la C2).

El magistrado autor de la sentencia, Pablo García Abad, reconoce que Santana Cazorla actuó «en fraude» y «por mala fe» a la hora de hacerse con la parcela 8873, de 180.000 metros cuadrados por 200 millones de pesetas en 1991, aprovechando que tenía un 25% de la sociedad Proivesa. De ahí que el juez obligue ahora a Santana Cazorla a devolver la parcela, propiedad de Katanga (antes Nicica), que es una sociedad suya interpuesta. Además, obliga a declarar nulo el contrato de arrendamiento que cerró Katanga con la sociedad Paradise, que es quien gestiona el parque acuático Lago Taurito y que también está relacionada a Santana Cazorla.

El magistrado insiste en la «mala fe» de Santana Cazorla, ya que, pesar de conocer que la 'autoventa' que se había hecho de la finca 8873 había sido declarada nula en dos instancias, siguió adelante con la segregación de las cuatro. Dos de ellas son objeto de esta sentencia y las otras dos han sido subastadas dentro del concurso de Mar Abierto y han sido adjudicadas a Lopesan. En ellas se ubican los hoteles Hotel Valle Taurito y parte de Lago Taurito. Sobre ambas existe también reclamación judicial por parte de Proivesa.

El juez considera que no solo obraron de mala fe Santana Cazorla, sino también Katanga y Paradise. «Ya se ha explicado que Katanga es una sociedad controlada por Santiago Santana Cazorla. Lo mismo queda acreditado respecto a Paradise», se recoge en la sentencia. Ambas empresas tiene el mismo domicilio social y el mismo administrador.

Como explican fuentes próximas, este parque acuático es fundamental para Santana Cazorla, ya que aprovechaba estas instalaciones para completar los servicios de los clientes de los dos hoteles próximos: Valle Taurito y Lago Taurito. Ante esta sentencia, firmada el día 10 de este mes, cabe recurso en 20 días.

