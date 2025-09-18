El juez insta al administrador concursal a adjudicar ya los bienes de la subasta de Santana Cazorla Obliga a comunicar en 10 días a Lopesan y Servatur que son los ganadores. Rechaza ir a una nueva puja global para añadir los dos lotes que se sumaron la pasada semana

El juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López Villarrubia, ha requerido a la administración concursal que lleva el expediente de Mar Abierto (filial de Santana Cazorla), Lener Administradores Concursales-, que remita al grupo Lopesan la confirmación de la adjudicación de los tres hoteles de Taurito y el de Las Tirajanas (en concesión administrativa), así como de 26 locales comerciales en Playa Taurito y de dos solares edificables en Meloneras. Por los cuatro lotes, Lopesan desembolsará casi 97 millones de euros a través de las dos sociedades que entraron en la puja y ganaron, Isla Marina y Lopesan Touristik. El pago tendrá que hacerlo en diez días desde que se le llegue la comunicación del administrador.

Además el juez insta a Lener a comunicar a Servatur que es el adjudicatario del quinto lote en la puja, y por el que esta empresa se hace con un suelo edificable de 86.100 m2 de superficie y 21.525 m2 de edificabilidad en Arguineguín por 2,6 millones.

A partir del requerimiento hecho por el juez y que tiene fecha de 17 de septiembre, el administrador concursal tiene diez días para hacer efectiva esta comunicación. En caso de que existiera algún 'pero' hay cinco días para presentar un recurso de reposición al auto del juez, que deberá ir acompañado de la constitución de un depósito de 25 euros.

El juez también deja claro en este auto que estos cinco lotes del concurso de Mar Abierto están adjudicados y la subasta está cerrada, sin dejar opción a ir a un nuevo procedimiento después de que desde la administración concursal se decidiera hace unos días ampliar la subasta con dos nuevos lotes: los potenciales derechos económicos que se puedan derivar de la pieza de calificación concursal de Mar Abierto por 1,7 millones y un crédito subordinado contra el grupo Santana Cazorla por 50.000 euros.

Desde la administración concursal se estaba barajando esta opción de ir a una nueva subastas con los siete lotes. Para el juez de lo Mercantil, esta nueva subasta «debe entenderse como independiente de la ya finalizada, sin que sea procedente hacer vinculación alguna de las ofertas sobre los lotes 6 y 7 a las ya realizadas en relación con los lotes 2 a 5», se recoge en el auto. Por todo ello, insiste el juez, «este tribunal no está de acuerdo y por tanto no autoriza que se pretenda efectuar una subasta global, añadiendo dos lotes nuevos, que no estaban incluidos en la subasta ya finalizada de los otros cinco», señala.

Para el juzgado no tiene sentido vincularlo todo cuando con los primeros cinco lotes se han saldado con 99,2 millones de euros y cubren por encima del pasivo, que asciende a 84,7 millones.

El juez también aclara que, pese a dar por cerrado la adjudicación de los cinco lotes iniciales, Lopesan no podrá disponer de los dos hoteles que se ubican en las fincas que están en litigio por su titularidad a instancia de Promociones Isla Verde; el Valle y el Lago Taurito. «Hasta que no se dicte sentencia que, en su caso, desestime la acción de separación, no pueden entregarse al adjudicatario las referidas fincas. A estos efectos, este tribunal considera suficiente que se dicte sentencia en primera instancia sin necesidad de esperar a su firmeza para que sea procedente alzar la suspensión», se recoge en el auto. «No podrá procederse al otorgamiento de la escritura pública por la que se transmita la propiedad de estos activos hasta que se dicte sentencia», se recoge en el auto.

