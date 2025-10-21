Las gasolineras más económicas de Las Palmas este martes: precios de gasolina y diésel

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Shell Rehoyas, ofrece este combustible a 1,119€ por litro en Carretera Gc 200 Km. 16, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, martes, 21 de octubre de 2025, está en el municipio de Gáldar, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Petroprix, ubicada en Poligono San Isidro, 22.

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Petroprix en Gáldar, Poligono San Isidro, 22 donde está disponible a 0,945€ por litro.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95 1 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria) 5 0,965 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasolina 98 1 1,119 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria) 2 1,125 € OcÉano (Calle Garlopa, 41, Agüimes) 3 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,129 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria) 5 1,149 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

Gasoil 1 0,945 € Petroprix (Poligono San Isidro, 22, Gáldar) 2 0,960 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria) 3 0,965 € Canary Oil, S.l. (Carretera Plg. Ind. San Isidro El Viejo 36, Parcela 78 Km. 28, Gáldar) 4 0,965 € H2exagon Norte (Carretera Ctra. Gral. Del Norte Km. 13, Moya) 5 0,965 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium 1 1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario) 2 1,103 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana) 3 1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías) 4 1,134 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario) 5 1,134 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)