Las gasolineras más baratas este sábado en Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:14
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano Los Realejos ofrece este combustible a 1,098€ por litro en Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos.
Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio Eess OcÉano La Azadilla, ofrece este combustible a 1,088€ por litro en Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, en el municipio de Los Realejos.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, sábado, 13 de septiembre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
-
4
0,979 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
5
0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)
Gasolina 98
-
1
1,088 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,088 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)
-
3
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
4
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
5
1,099 € Disa Las Chumberas (Pol. Ind. Los Majuelos Km Centro Comercial M, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil
-
1
0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)
-
2
0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)
-
3
0,978 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
4
0,978 € Eess OcÉano La Azadilla (Carretera Los Realejos-icod El Alto Km. 10, Los Realejos)
-
5
0,978 € Pcan (Avenida Los Menceyes, 223, San Cristóbal de La Laguna)
Gasoil Premium
-
1
1,098 € OcÉano Los Realejos (Poligono La GaÑanÍa, 6, Los Realejos)
-
2
1,099 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)
-
3
1,099 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)
-
4
1,099 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)
-
5
1,119 € Shell Arona (Autopista Tf-1 Km 65,5, Arona)
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.