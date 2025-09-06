Las gasolineras más baratas este sábado en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,919€ por litro.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,045€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, sábado, 6 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, ubicada en Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,925 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
2
0,945 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
-
3
0,945 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
-
4
0,945 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)
-
5
0,945 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
Gasolina 98
-
1
1,045 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
2
1,139 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)
-
3
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
-
4
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
-
5
1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil
-
1
0,919 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
2
0,939 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
-
3
0,939 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
-
4
0,939 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)
-
5
0,939 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)
Gasoil Premium
-
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,119 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)
-
3
1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)
-
4
1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)
-
5
1,149 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.