Las gasolineras más baratas este lunes en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,919€ por litro.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, lunes, 8 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,925€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,005€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
0,925 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
0,925 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
0,925 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)
0,945 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
0,945 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)
Gasolina 98
1,005 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
1,149 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
Gasoil
0,919 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
0,919 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
0,919 € Plenergy (Calle África, 4, Ingenio)
0,939 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)
0,939 € Plenergy (Calle Canal Izquierda Con Algarrobo, S/n, Agüimes)
Gasoil Premium
1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
1,099 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
1,109 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
1,109 € Cepsa (Carretera Ctra. Gral. Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
