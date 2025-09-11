Las gasolineras más baratas este jueves en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:10
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, jueves, 11 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,945€ por litro en la estación de servicio Canary Oil, ubicada en Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,035€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Canary Oil en Agüimes, Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8 donde está disponible a 0,939€ por litro.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
-
1
0,945 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
2
0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
3
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,975 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)
Gasolina 98
-
1
1,035 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
-
2
1,089 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)
-
3
1,099 € Disa Escaleritas (Plaza Hermanos Millares, S/n, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
1,129 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)
-
5
1,129 € Disa Puerto Del Carmen (Calle Juan Carlos I, 23, Tías)
Gasoil
-
1
0,939 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
-
2
0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
-
3
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
-
4
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
-
5
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil Premium
-
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
-
2
1,104 € Disa El Charco (Calle Alfonso Xiii, 65, Puerto del Rosario)
-
3
1,104 € Disa Secundino Alonso (Calle Secundino Alonso, 26, Puerto del Rosario)
-
4
1,114 € Disa Costa Calma (Gral. Jandia Km 64,5, Pájara)
-
5
1,129 € Shell Rehoyas (Carretera Gc 200 Km. 16, Las Palmas de Gran Canaria)
