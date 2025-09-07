Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de septiembre de 2025

Las gasolineras más baratas este domingo en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Plenergy en Agüimes, Calle Ansite, 33 donde está disponible a 0,879€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, domingo, 7 de septiembre de 2025, está en el municipio de Agüimes, puedes encontrarla a 0,885€ por litro en la estación de servicio Plenergy, ubicada en Calle Ansite, 33.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,065€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 1,074€ por litro en Calle Alegria, 2, Telde.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,885 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,885 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,885 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,885 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,885 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,065 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  2. 2

    1,094 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  3. 3

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  4. 4

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  5. 5

    1,169 € H2exagon Escaleritas (Avenida De Escaleritas, 112, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil

  1. 1

    0,879 € Plenergy (Calle Ansite, 33, Agüimes)

  2. 2

    0,879 € Petroprix (Calle Hiedra, 11, Agüimes)

  3. 3

    0,879 € Petroprix (Calle Adelfas, 187, Agüimes)

  4. 4

    0,879 € Petroprix (Avenida Del Sureste, 1, Agüimes)

  5. 5

    0,879 € Petroprix (Calle Los Algarrobos, 17, Agüimes)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,074 € OcÉano (Calle Alegria, 2, Telde)

  2. 2

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  3. 3

    1,127 € OcÉano Sardina Sur (Calle Fernando Guanarteme, 82, Santa Lucía de Tirajana)

  4. 4

    1,135 € Cepsa Gran Tarajal (Avenida Constitucion (de La), 16, Tuineje)

  5. 5

    1,150 € OcÉano El Carrizal (Calle Republica Argentina, 104, Ingenio)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  2. 2 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  3. 3 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC
  4. 4 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  5. 5 La Guardia Civil, el «músculo» del operativo de seguridad
  6. 6 Los bomberos denunciarán en los tribunales sus condiciones laborales
  7. 7 Examen de credibilidad en Burgos
  8. 8 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  9. 9 Duro correctivo para el CB Gran Canaria ante el Olimpia Milán para arrancar la pretemporada (91-64)
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las gasolineras más baratas este domingo en Las Palmas

Las gasolineras más baratas este domingo en Las Palmas