Garantizan que el ingreso canario de emergencia se abonará antes del 26 de junio

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Nacionalista, la consejera ha señalado que se han recibido más de 31.000 solicitudes y se han resuelto un total de 5.660, un 19%, y los que no han cobrado aún --en torno a la mitad-- se debe a que no han comunicado bien el número de cuenta o prefieren una tarjeta prepago.

Santana ha destacado que el ingreso canario de emergencia "vino a cubrir un espacio necesario" ante la "desigualdad muy grave, pobreza y exclusión social" que se ha incrementado durante la pandemia, dejando claro que es una ayuda "puntual y puente" hasta que se abone la del Estado.

Ha admitido que la medida puede tener "errores" y "aspectos mejorables" pero se ha mostrado "orgullosa" de su equipo y de los trabajadores de la consejería por sacar adelante un decreto ley y empezar a pagar las primeras ayudas en poco más de dos meses.

"Si algo dije en mi primer discurso es que prefería que me criticasen por hacer cosas y equivocarme que no hacer nada", ha destacado, apuntando también que no les podría "pasar este marrón" a los ayuntamientos, que están "sobrecargados de trabajo".

Ha dicho que tenían 120 trabajadores dedicados a la tramitación del ingreso y ahora sumarán otros 36 para agilizar las solicitudes tras cubrir la primera fase, que era la más difícil debido a la complejidad de las familias solicitantes.

"Queremos llegar a más de 1.000 expedientes diarios la semana que viene", ha comentado.

La diputada del Grupo Nacionalista, Cristina Valido, ha valorado la labor de los trabajadores de la Consejería y de las ONG para crear el "escudo social" durante el estado de alarma, favorecido principalmente por la agilidad que ha permitido el teletrabajo, y que ha permitido atender a unas 150.000 personas en las islas.

Ha lamentado que el ingreso "no se puede permitir llegar tarde" cuando es de emergencia y criticado que solo hayan cobrado 2.575 personas y que se haya cerrado la tramitación el 27 de mayo cuando el paro seguía creciendo.