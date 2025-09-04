La filoxera se mantiene 'a raya' en Tenerife y no hay rastro en otras islas tras un mes de controles Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Guardia Civil colaboran de forma conjunta para evitar que la plaga se expanda por toda la isla

El estado de preocupación que invadió durante el mes de agosto el sector vitivinícola de las islas con la aparición de la filoxera en sendas plantaciones de vid del noroeste de Tenerife parece haberse calmado tras la intensa labor de los viticultores, bodegueros y las propias instituciones, tanto como Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife que han reforzado sus labores de inspección.

Hasta este jueves, se habían realizado 1.743 prospecciones en 26 de los 31 municipios de Tenerife, apareciendo solo 50 casos positivos (2,87%) divididos en su mayoría entre la zona de Valle de Guerra en el municipio de la Laguna y en el municipio de Tacoronte. Tan solo una de las plantas infestadas se encuentra en la Matanza de Acentejo.

De estas 50 cepas localizadas, 48 ya han sido tratadas y en su mayoría eliminadas. Las dos plantas restantes se encuentran en fincas abandonadas y pendientes de autorización por parte de los propietarios para ser eliminadas definitivamente.

Durante la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, declaró que estos 50 casos positivos «están perfectamente acotados» y rechazó la idea de que las medidas acordadas por el Ejecutivo regional sean exageradas, tal y como viene defendiendo la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo).

Dávila recordó que fue la filoxera la que acabó con todo el sector vitivinícola europeo a finales de siglo XIX y que Canarias consiguió quedarse al margen, lo que le ha hecho tener siempre «un vino distinto y excepcional. Tenemos un brote, una plaga muy localizada y en planta que queremos que siga siendo así. Todas las medidas por muy restrictivas que sean serán las que garanticen la erradicación de la filoxera», destacó Dávila.

Asimismo, mencionó que el hecho de que la isla esté en temporada de vendimia, no hace más que reforzar la importancia de garantizar que la plaga no se extienda por la isla ni al resto del archipiélago. «Nadie a parte de Avibo ha criticado las medidas, resaltó.

Por su parte, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, defendió que la mejor manera de defender la viña tinerfeña es «evitar el trasiego de material vegetal, tal y como han ordenado el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España», al mismo tiempo que considera que esto ha minimizado los efectos negativos del brote, tanto a nivel económico como reputacional y que en ningún caso afectará a la peculiaridad de los vinos de la isla.

El proceso llevado para eliminar la filoxera consiste en aplica un tratamiento fitosanitario con un producto sistémico en las localizaciones afectadas. Posteriormente las vides son extraídas para su eliminación y se completa el proceso mediante la aplicación localizada de un herbicida en las raíces de la planta y un insecticida granulado en el suelo junto con cal.

Finalmente se coloca una malla antihierba para impedir que la planta pueda rebrotar mientras que el material extraído, totalmente sellado para evitar fugas, se elimina bien sea por quema o enterrado a gran profundidad.

Pérdidas de cientos de miles de euros

La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) sigue reclamando al Gobierno de Canarias que alivie la prohibición de transportar uva entre islas y comarcas en las que se haya comprobado que están exentas de filoxera y seguir manteniendo a raya todas aquellas en las que se hayan detectado cepas positivas y acotar un radio de 500 metros o un kilómetro de seguridad, en base a las condiciones climáticas de la zona y la intensidad del foco de filoxera.

De lo contrario, indica su presidente Juan Jesús Méndez, el sector tendrá este año pérdidas de «cientos de miles de euros» además del riesgo de abandono de una gran cantidad de parcelas «interesantes» para el desarrollo de la actividad vitivinícola en la isla. «No tiene ningún tipo de sentido, es realmente incomprensible», señaló en declaraciones a este periódico.

Para Méndez, las restricciones no deben extenderse a comarcas completas ni mucho menos a toda Tenerife, al no tener «ningún tipo de justificación científica ni técnica. «No estamos en contra de un control pero sí de medidas desproporcionadas que van a generar un gran daño económico».

Sobre la prohibición de que entre uva desde la península quiso aclarar que se solo se ha hecho extensa esta restricción a la uva de vinificación y no a la uva de mesa, por lo que toda la uva que entre a la isla «entrará bajo la tarifa arancelaria de uva de mesa y se seguirá destinando para hacer vino por lo que realmente no se ha hecho absolutamente nada desde el punto de vista efectivo», recalca.

Otro problema que deriva de la imposibilidad para transportar la uva y el material vegetal de vid está en aquellos bodegueros que son propietarios de plantaciones en otras islas como La Palma o El Hierro y no pueden mover la uva entre sus bodegas, al no llegar en tiempo y forma los informes pertinentes que permiten ese traslado. «Cuando esto avance, calcularemos el impacto exacto y presentaremos las oportunas demandas y exigiremos indemnizaciones», dijo Méndez.