Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
Cadena de montaje en la planta de Mercedes en Vitoria. R. Gutiérrez

España reduce un 10% las ventas a EE UU tras el pacto comercial y el sector del automóvil cae a la mitad

La guerra arancelaria restó 160 millones en exportaciones en el mes de julio y hace aumentar el déficit comercial de España con EE UU un 46% hasta los 8.200 millones

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:21

Los organismos económicos están mejorando sus estimaciones de crecimiento confiando en que la guerra comercial y las tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos al ... resto del mundo tengan un impacto menor del previsto a corto plazo. Sin embargo, los datos del mes de julio publicados este martes por el Ministerio de Economía y Comercio revelan que las ventas a EE UU se han frenado en seco. La guerra comercial ha supuesto la pérdida de 161 millones de euros en ventas de productos españoles a EE UU solo en el mes de julio, fecha en la que se firmó el pacto comercial definitivo entre Trump y la UE con un gravamen general del 15%. En lo que llevamos de año se han perdido unos 600 millones en exportaciones a EE UU, según los datos publicados por Comercio.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  3. 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  4. 4 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  5. 5 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  6. 6 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  7. 7 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  10. 10 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España reduce un 10% las ventas a EE UU tras el pacto comercial y el sector del automóvil cae a la mitad

España reduce un 10% las ventas a EE UU tras el pacto comercial y el sector del automóvil cae a la mitad