Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un supermercado. M. Cecilio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de ... precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  2. 2 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  5. 5 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  6. 6 La Guardia Civil detiene a un hombre por maltrato animal tras el abandono de su perra en Gran Canaria
  7. 7 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  9. 9 Ale García y diez más en el once para la visita de la UD al Córdoba
  10. 10 ¿Usted también vio el ataque de una orca a su entrenadora? Es falso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio