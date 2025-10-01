Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 1 de octubre de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:14

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la estación de servicio OcÉano Taco, ofrece este combustible a 1,100€ por litro en Calle Santa Amelia, 20, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Para el Gasoil más barato de Santa Cruz de Tenerife hoy, dirígete a la estación de servicio OcÉano Taco en San Cristóbal de La Laguna, Calle Santa Amelia, 20 donde está disponible a 0,975€ por litro.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio OcÉano ofrece este combustible a 0,989€ por litro en Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Santa Cruz de Tenerife hoy, miércoles, 1 de octubre de 2025, está en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, puedes encontrarla a 0,975€ por litro en la estación de servicio OcÉano Taco, ubicada en Calle Santa Amelia, 20.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  2. 2

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  3. 3

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  5. 5

    0,980 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

Gasolina 98

  1. 1

    1,100 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    1,100 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Autopista Tf1 Autopista Sur A ArmeÑime, Cruce La Caleta Km. S/n, Adeje)

  4. 4

    1,100 € Tgas-tu TrÉbol (Poligono El Mayorazgo, S/n, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,125 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

Gasoil

  1. 1

    0,975 € OcÉano Taco (Calle Santa Amelia, 20, San Cristóbal de La Laguna)

  2. 2

    0,975 € Canary Oil, S.l. (Calle Subida Al Mayorazgo, 7, Santa Cruz de Tenerife)

  3. 3

    0,975 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  4. 4

    0,989 € Plenergy (Calle Camino La Molineta PolÍgono El CarretÓn, S/n, Arafo)

  5. 5

    0,999 € H2exagon Arafo (Poligono Poligono Industrial El Carreton, Parcela 1.6, S/n, Arafo)

Gasoil Premium

  1. 1

    0,989 € OcÉano (Poligono Industrial Valle De GÜimar Mz. 13, Pc. 10, S/n, Güímar)

  2. 2

    1,008 € OcÉano (Avenida Lucio Diaz Flores Feo, Mz 27, Finca 11b, S7n, San Miguel de Abona)

  3. 3

    1,029 € OcÉano (Carretera Tf-111 Km. 8,346, San Cristóbal de La Laguna)

  4. 4

    1,085 € Disa El Mayorazgo (Calle Jesus Hernandez Guzman, 12, Santa Cruz de Tenerife)

  5. 5

    1,119 € E.s.shell Ofra (Carretera Del Rosario Km. 3, Santa Cruz de Tenerife)

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  4. 4 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  6. 6 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  7. 7 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones de tráfico en Gran Canaria hoy martes 30 de septiembre
  9. 9 Un motorista de 64 años sufre un traumatismo craneal grave al caer en la GC-3
  10. 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias

