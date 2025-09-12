Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 12 de septiembre de 2025

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:10

Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,955€ por litro.

La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 12 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,955€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.

Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.

La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,035€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.

Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.

Gasolina 95

  1. 1

    0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)

  5. 5

    0,975 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

Gasolina 98

  1. 1

    1,035 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  2. 2

    1,139 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  3. 3

    1,139 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)

  4. 4

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

  5. 5

    1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)

Gasoil

  1. 1

    0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)

  2. 2

    0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)

  3. 3

    0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)

  4. 4

    0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)

  5. 5

    0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)

Gasoil Premium

  1. 1

    1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)

  2. 2

    1,119 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)

  3. 3

    1,129 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)

  4. 4

    1,139 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

  5. 5

    1,139 € Cepsa (Carretera Ctra. Gral. Del Sur Km. 34,5, Agüimes)

Buscador por municipios

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José
  2. 2 Una mujer de 75 años, en estado grave tras ser atropellada en Tafira
  3. 3 La tarde que Las Torres amagó una revuelta: 120 minutos de tensión y un final firmando la paz a medias
  4. 4 La Policía detiene a un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
  5. 5 Choca contra un semáforo por Santa Catalina al huir en un coche robado: si el policía no se tira al suelo, lo atropella
  6. 6 Los médicos canarios irán a la huelga el 22 de septiembre contra el calendario de exámenes del SCS: «Un disparate»
  7. 7 Una de las acusaciones anuncia que retira los cargos contra Asencio
  8. 8 Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»
  9. 9 Los últimos coletazos de lluvias riegan Canarias y la Aemet ya avisa de la llegada de los 30 grados
  10. 10 Kirian: «No estoy curado, pero sí para volver a darle alguna patadita a un compañero o mirar mal al míster si no me convoca»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas

Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas