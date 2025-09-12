Encuentra la gasolina más barata en Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:10
Para el Gasoil más barato de Las Palmas hoy, dirígete a la estación de servicio Santana Dominguez, S.l. en Ingenio, Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2 donde está disponible a 0,955€ por litro.
La Gasolina 95 más económica de la provincia de Las Palmas hoy, viernes, 12 de septiembre de 2025, está en el municipio de Ingenio, puedes encontrarla a 0,955€ por litro en la estación de servicio Santana Dominguez, S.l., ubicada en Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2.
Para el Gasoil Premium, la estación de servicio Pcan Gil ofrece este combustible a 1,086€ por litro en Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario.
La Gasolina 98 con precio más atractivo hoy en Las Palmas se encuentra en la estación de servicio Cepsa, ofrece este combustible a 1,035€ por litro en Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, en el municipio de Agüimes.
Esta información, obtenida gracias a los datos proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica y consultada a través de su plataforma 'geoportal', incluye los precios de distintos tipos de combustible: Gasolina 95, Gasolina 98, Gasoil y Gasoil Premium.
Gasolina 95
1
0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
2
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
3
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
4
0,969 € Petroprix (Calle Antonio Jose De Sucre, 1, Telde)
5
0,975 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
Gasolina 98
1
1,035 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
2
1,139 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)
3
1,139 € Disa Tarahales I (Carretera Los Tarahales Km. S/n, Las Palmas de Gran Canaria)
4
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
5
1,149 € Repsol (Carretera Circunvalacion Km. 4,5, Arrecife)
Gasoil
1
0,955 € Santana Dominguez, S.l. (Calle Isora 2, Esquina Los Mocanes 10, 2, Ingenio)
2
0,965 € Santana Dominguez (Calle Ayagaures, 3, Las Palmas de Gran Canaria)
3
0,969 € Canary Oil (Calle Las Adelfas, Esquina Los Olivos, 8, Agüimes)
4
0,969 € Petroprix (Calle Luis Saavedra Miranda, 59, Las Palmas de Gran Canaria)
5
0,969 € Petroprix (Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10, Las Palmas de Gran Canaria)
Gasoil Premium
1
1,086 € Pcan Gil (Calle Almirante Lallermand, 31, Puerto del Rosario)
2
1,119 € Disa Bocabarranco (Calle Alegria, 35, Telde)
3
1,129 € Cepsa (Calle Hiedra, 3, Agüimes)
4
1,139 € Cepsa (Carretera Gral Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
5
1,139 € Cepsa (Carretera Ctra. Gral. Del Sur Km. 34,5, Agüimes)
