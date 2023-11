Zegona aumenta capital en 300 millones para la compra de Vodafone España

Zegona, el fondo británico que ha comprado la filial española de Vodafone, ha completado este lunes la ampliación de capital de 300 millones de euros dirigida a inversores para financiar la transacción valorada en 5.000 millones de euros que anunció la semana pasada y que estará respaldada en su mayoría por créditos bancarios.

El fondo, en un hecho relevante remitido a la Bolsa de Londres, señaló que la transacción se ha cerrado a un precio de 1,5 libras por acción (aproximadamente 1,72 euros). La ampliación de capital de 300 millones de euros está dirigida a inversores instituciones a través de la emisión de 174.413.535 nuevas acciones. Estos fondos servirán para financiar la compra del negocio de Vodafone en España, informó la compañía.

En ese sentido, el precio de las nuevas acciones supone una prima del 380% -casi cinco veces más- sobre los 0,31 libras en las que cerraron los títulos de Zegona el pasado 22 de septiembre, fecha en la que el fondo solicitó la suspensión de la negociación de sus títulos en la Bolsa de Londres «tras las especulaciones de la prensa en relación con la adquisición».

Los términos del acuerdo para la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona incluyen 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables por el precio de suscripción y el dividendo preferencial acumulado, a más tardar seis años después del cierre de la operación, apuntó la operadora cuando comunicó la operación.

El negocio de la operadora llevaba meses en el alambre y finalmente hace dos semanas se comunicó la adquisición por parte del fondo británico Zegona del 100% de la filial española. La compra se firmó a cambio de 5.000 millones de euros y supone que tras 22 años de operaciones en nuestro país, Vodafone España cambia de manos con el fin de reflotar el negocio. Se inicia así una nueva etapa para el mercado de las telecomunicaciones en España, coincidiendo además en el tiempo con la próxima fusión entre Orange y MásMóvil, lo que reorganizará todo el sector y hará más intensa la competencia. Por el momento el operador seguirá con el mismo nombre, ya que el acuerdo incluye una cláusula que permite a Zegona utilizar la marca Vodafone en España durante diez años tras la firma.

Empleo en el aire

¿Quién estará al frente de la nueva compañía? La intención del fondo británico es fichar al ex CEO de Jazztel y Euskaltel, José Miguel García, como nuevo consejero delegado. Su previsión es que la operación quede cerrada en el primer trimestre de 2024 tras recibir luz verde por parte del Gobierno, según aseguró este martes el consejero delegado de Zegona, Eamonn O'Hare, en rueda de prensa. Además, en materia de normativa, también necesitarán que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Europea den su visto bueno a la compra, lo que se puede dilatar unos cuatro meses.

Por el momento no se conoce qué ocurrirá con los casi 4.000 trabajadores de Vodafone España. Desde la operadora no quisieron hacer comentarios sobre este punto y en Zegona no detallaron cuáles son los planes a corto plazo con la plantilla actual de Vodafone. Hace solo cinco meses que la operadora había anunciado que recortaría 11.000 empleos en Europa y que ponía a la filial española «bajo revisión» por sus decepcionantes resultados de los últimos tiempos.