Telefónica gana un 6,4% más, pese a menores ingresos por impacto de divisas

Dividendo de 0,40 euros

Reducción de deuda

Incluyendo eventos posteriores al cierre de 2018, como las desinversiones en Centroamérica y la venta de su compañía de seguros personales Antares al Grupo Catalana Occidente, la deuda neta se reduciría adicionalmente en aproximadamente 1.400 millones de euros.

Desde junio de 2016, cuando se celebró el referéndum del "brexit", Telefónica ha reducido 12.000 millones de euros de deuda neta, prácticamente lo que la operación de venta de la filial británica a Hutchison (13.000 millones de euros).

"No necesitamos vender el Reino Unido, que se ha convertido en un activo muy importante", ha dicho el presidente de Telefónica, José maría Álvarez-Pallete, que ha insistido en que no necesitan hacer desinversiones para reducir deuda, y que las harán cuando no generen retorno a la inversión.

Por mercados, España se mantuvo como el principal por ingresos en el cuarto trimestre y volvió a crecer en 2018 (un 0,4% interanual) con un mayor avance en el segmento residencial y vuelta al crecimiento en empresas.