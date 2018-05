¿Qué exige la nueva ITV a los vehículos?

Cuidado con las emisiones del vehículo

Estado de los Neumáticos

Más rigor en los sistemas electrónicos de seguridad

Cuidado con adelantar el revisión

Los vehículos importados, con las normas del país de origen

Los clásicos, a partir de 30 años

Si no se pasa la nueva ITV hay que tener en cuenta varias situaciones

Como ha sucedido hasta ahora, si la inspección dice que el coche tiene un defecto leve, se puede seguir circulando pero se debe subsanar el problema cuanto antes. No así si el coche tiene problemas graves, pues deben ser arreglados y volver a pasar la nueva ITV en dos meses. Si los defectos son muy graves, no podrá seguir circulando y el coche deberá ser trasladado en grúa para posteriormente volver a pasar la ITV. Una novedad es que si se solucionan los problemas se puede ir a otro centro y no al mismo como antes.