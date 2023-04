«Los partidos tienen que ser conscientes de que todo tiene límite»

–¿Cuál es la situación actual de sus hoteles? ¿Han conseguido volver a los niveles precovid?

– La actividad general del inicio de año hasta la Semana Santa ha sido muy positiva, incluso con números por encima del 2019. Sobre todo, el deseo del viajero ha sido muy fuerte, con la gente con muchas ganas de viajar y disfrutar. Después de Semana Santa solemos vivir un bache pero las previsiones para verano son de una muy buena temporada y en general de un buen año, con niveles claramente superiores a los que teníamos antes de la pandemia.

–¿Han tenido que subir las tarifas para poder cubrir el incremento de costes?

– El año pasado fue especialmente complicado por la subida de suministros y este año lo ha sido por una inflación muy fuerte, que ha afectado a las materias primas. Es cierto que ha habido un incremento para poder soportar esos costes para poder ser sostenibles desde el punto de vista empresarial, pero lo que más destacaría es que hemos invertido en los hoteles, en reposicionarlos en todas las islas y eso ha provocado que haya un público dispuesto a pagar más ya que el producto es sustancialmente mejor del que había antes de la reforma.

No es fácil invertir cuando las cosas van mal pero hemos sido valientes y ahora que el mercado se recupera tenemos el producto completamente modernizado. En nuestro caso, los márgenes de beneficio no se han deteriorado. El mercado está aguantando bien, en parte porque comparado con otros destinos europeos somos un mercado generalmente de bajo precio. Lo bueno es que al turista le gusta el destino y Canarias está pasando un buen momento en términos de demanda.

–¿ Hay mucha diferencia entre los hoteles urbanos y los de las zonas turísticas en Canarias?

– Sí, hay ligeras diferencias. En la ciudad predomina un turismo de negocio y precisamente por eso es un turismo estacional, con más picos y valles y que le cuesta mantener la actividad en el verano. El de ocio suele mantener un comportamiento más estable, con una actividad similar todo el año lo que desde el punto de vista operativo lo hace más fácil cuando tienes una demanda sostenida. Sin embargo, el comportamiento del consumidor va migrando poco a poco y ahora cada vez más gente viaja a la ciudad por motivos de ocio. Antes solían ser viajes relacionados con el trabajo, ahora están componentes como el cultural y el gastronómico, que antes no eran tan demandadas. En las zonas turísticas, la gente solía hacer vacaciones más largas, ahora predominan las escapadas cortas y los puentes.

Filosofía «No buscamos crecer por crecer sino conseguir ser una compañía más consistente»

–¿Cómo valora el aumento en los precios de los pasajes de avión? ¿Cree que acabarán estabilizándose los precios?

– Creo que si habrá una moderación, hay que tener en cuenta que el dólar y el fuel han tenido un impacto muy fuerte en la industria aeronáutica, especialmente en 2022, encareciendo el precio del petróleo muy por encima de la media. Claramente la conectividad es vital para las islas, ya que la inmensa mayoría vienen en avión. Personalmente, creo que hay que potenciar más el turismo interinsular, que ha crecido pero todavía puede ser más atractivo para que los canarios no tengan que viajar a otros destinos más lejanos.

También es importante fomentar la conectividad con la península. A veces, resulta más difícil viajar desde la península que desde el extranjero, tanto por precio como por oferta. Es un mercado que aumentaría si tuviera más facilidad, ya que actualmente resulta caro y complicado. Nosotros, a través de Ávoris, volveremos a poner vuelos en verano desde diferentes puntos de la península para facilitar que puedan venir.

–¿En qué puede afectar a Canarias la aprobación de la tasa verde?

– Tenemos que ser conscientes de que el turista que viene tiene un presupuesto y todo el dinero que le pidamos afectará en gran medida los márgenes que tenga la industria, al fin y al cabo no es una demanda independiente del precio, si sube mucho, acabarán yendo a otros destinos. Creo que todos queremos que haya una responsabilidad de la industria y sea más sostenible y perdurable en el tiempo pero el tema es, a qué se destinan los recursos. Si por ejemplo, viene una familia con cuatro miembros y le cobramos una tasa viaria puede ser diferencial para que deje de venir a nuestro destino porque dejamos de ser competitivos. Hay que buscar un equilibrio que nos permita ser competitivos y sostenibles sin perder una industria que es muy relevante para la economía de las islas.

–Hay partidos en Canarias que son fieles defensores de la ecotasa. En Baleares ya se aplica, ¿cree que puede funcionar en el archipiélago?

– Yo no he notado una mejoría desde que aplican la ecotasa, no veo que estemos adoptando unas políticas que hayan cambiado y transformado el destino. Por lo tanto, creo que los partidos tienen que ser conscientes de que todo tiene un límite y la gallina de los huevos de oro, si la estrujas, llega un momento que puedes tener riesgo de que la acabas matando. Es lógico que se nos pida aportar a la sociedad pero también pagamos impuestos, somos generadores de empleo y hay que tener cuidado de no pasarse.

Perspectivas «El objetivo que nos hemos marcado es conseguir tener 20 hoteles más antes de que acabe el año»

–¿Qué medidas se pueden plantear para eliminar la degradación de las zonas turísticas?

– Es una pena que en este ámbito no se estén aprovechando los fondos europeos, que ayuden a transformar esos espacios que han quedado desfasados para así reactivar el destino. Es importante la colaboración público privada para asegurar que todas las instalaciones se adaptan a la nueva realidad, ese futuro turístico que incluye a un cliente que todos queremos, con mayor capacidad adquisitiva.

–¿Tienen algún nuevo proyecto en mente, buscan expandirse hacia otros continentes?

– Creemos firmemente que es necesario consolidarse en el mercado, hay un exceso de marcas, la distribución está muy concentrada pero la oferta alojativa está muy fragmentada. Cuando negociamos con los grandes distribuidores nos falta capacidad. Actualmente estamos negociando para incorporar varios hoteles en las islas, y también estamos analizando la posibilidad de establecernos en África; estamos en proceso de revisión para la adquisición de hoteles en Marruecos, en Senegal, para hacer operaciones en Cabo Verde, en Tanzania, en Egipto pero también en el Mediterráneo.

–¿Si África se empieza a desarrollar turísticamente puede ser rival para Canarias?

– Sin duda, todo depende de cómo se adapte el destino. Si Canarias se duerme en los laureles, y cree que sin invertir en mejorar su producto puede seguir compitiendo simplemente por el hecho de tener históricamente una demanda muy elevada puede hacer que surjan problemas y lo pase mal. Si reposiciona su producto, creo que la combinación de un buen mercado y un gran producto será imbatible.