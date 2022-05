Musk insiste en conocer el número de cuentas falsas de Twitter para mantener su oferta

Continúan las dudas y el cruce de declaraciones entre Elon Musk y el CEO de Twitter a cuenta del número de cuentas falsas que reinan en la red social. Conocer, a través de pruebas, que el número de personajes ficticios es inferior al 5% fue la última condición que puso el fundador y consejero delegado de Tesla y SpaceX, para que la oferta de compra por 44.000 millones de dólares (41.992 millones de euros) siga adelante.

Y por ahora, no hay visos de que vaya a poder seguir adelante, a pesar de que la compañía ha mostrado su disposición a completar la operación por el «precio y los términos acordados». Pero por las últimas declaraciones de Musk, el lanzó la oferta de 44.000 millones basándose en que los informes de la compañía «eran precisos». Así, al no estar clara la cantidad de cuentas falsas, tampoco por parte de la compañía, el hombre más rico del mundo ha asegurado en su cuenta de Twitter que «el acuerdo no puede avanzar».

Fue el viernes cuando Musk decidió suspender «temporalmente» el acuerdo a la espera de detalles que respalden el cálculo de que el número de spam representa menos del 5% de los usuarios. Unos cálculos que la propia red social reconoce que pueden no ajustarse a la realidad. Y ahora, el multimiollonario estadounidense ha asegurado en su cuenta de Twitter que el consejero delegado se ha negado a mostrar pruebas de que las cuentas falsas sean inferiores al 5% de las cuentas totales.

«El spam podría ser más alto de lo estimado», aseguro Twitter en un informe, algo que hizo descarrilar la operación de Musk y que algunas firmas de análisis, según se ha hecho eco el propio Musk, respaldan al asegurar que el número de cuentas falsas podría llegar a ser del 20%. Además, ante un mensaje de otro usuario asegurando que el número de cuentas falsas podría estar por encima del 50%, Musk ha respondido «exactamente».

«Twitter debería agradecer algún tipo de validación externa si sus afirmaciones son ciertas», ha zanjado Musk en otro mensaje publicado en la red social.

Fue en el mes de abril cuando Musk lanzó la oferta para hacerse con el control de Twitter, planteando como prioridades de su gestión la eliminación de los 'bots' y la verificación de todos los usuarios. Primero compró el 9% de la compañía para poder entrar así en el consejo de administración. Unas semanas después, Musk en un movimiento que cobraba fuerza, lanzó la oferta que ahora no está clara que vaya a concluir.