JFT celebra sus V Jornadas de Comunicación

Estrategia de marca

La ponencia principal, que llevaba por nombre On Vs Off estuvo a cargo de Diego Díaz, director del Departamento Digital y Javier Torre-Marín, director del Departamento de Medios Offline. En ella, y a modo de debate, se abordaron las principales fortalezas de ambos tipos de comunicación y la necesidad de complementarse para sacar el máximo partido a cualquier estrategia de marca, logrando así el rendimiento óptimo de cada campaña.

Tras la presentación, tanto asistentes como expertos de JFT Comunicación disfrutaron de un cóctel en los alrededores de la Casa Leacock, donde el diálogo sobre el futuro de la comunicación y la publicidad en Canarias fue el protagonista.