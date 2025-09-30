Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de Indra, Ángel Escribano (centro) con su consejero delegado, José Vicente de los Mozos (dcha.) Belén Díaz

Indra allana la integración de EM&E con un consejo de mayoría favorable

La cúpula de la cotizada estudia este martes los primeros informes sobre la idoneidad de la operación con el objetivo de lograr «una salida sin aspavientos»

José A. González

José A. González

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:36

Indra avanza con paso lento pero firme en la integración de EM&E en su holding para formar «un gigante europeo en el sector de ... la defensa». La empresa familiar de los Escribano, objetivo de la cotizada desde hace varios años, está cerca de ser parte de la compañía con sede en Alcobendas (Madrid), salvo cambio de última hora. Este martes, el consejo de administración debatirá un informe preliminar de la comisión ad hoc creada antes de verano para dar el visto bueno a la operación y cumplir punto por punto los criterios de buen gobierno, evitando posibles incompatibilidades a la hora de integrar la empresa familiar del presidente de Indra y de su hermano, a su vez también consejero de la cotizada.

