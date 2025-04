Indra y Escribano inician conversaciones para unirse y crear un gigante europeo en defensa

Ángel Escribano, presidente de Indra, tiene sus planes claros para la compañía española y lo ha repetido en más de una ocasión desde que asumió ... en enero el mando de la cotizada: «Hacer de Indra un referente europeo en el sector de la defensa». Y lo quiere hacer a toda costa.

Sus planes son de sobra conocidos por la competencia y por los inversores. No es un secreto que plantea comprar Santa Bárbara, la firma controlada por General Dynamics. «No ha crecido, ha destruido el gran tejido industrial que tenía», señaló Escribano en sede parlamentaria en el mes de marzo. A estos intentos se suma también la posible adquisición de una planta de Duro Felguera y ahora Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), su propia empresa familiar, de la que era presidente hasta el pasado mes de enero. Fuentes de la compañía no desmienten la información a este periódico.

En estos momentos la empresa con sede en Alcalá de Henares es dueña del 14% de Indra, donde un tercio del accionariado está controlado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por su parte, EM&E ya tiene dos asientos en el consejo de administración de la cotizada: el propio Ángel y el de su hermano Javier. Este último se ha hecho cargo de la empresa familiar desde que la SEPI propuso a Ángel Escribano hacerse con la presidencia tras la salida de Marc Murtra con rumbo a Telefónica.