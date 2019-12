Estancias a ritmo de Hard Rock Hotel Tenerife

Acostumbrada a seguir cada fin de semana a Pablo con su pequeño grupo de rock, verles tocar con aquella destreza, como si la propia guitarra fuese una extensión de sus brazos y dedos, decidí iniciarme y empezar a tomar clases de guitarra eléctrica. A pesar de mis escasos avances y de mi humilde guitarra adquirida de segunda mano, descubrí todo un mundo. Es cuando Pablo compensó mis esfuerzos con un fin de semana en Hard Rock Hotel Tenerife y su programa Sound of your Stay , del que llevaba meses hablándome y del que conocía más bien poco.

Equipada con cascos Nixon y un amplificador de suelo Fender Mustang, me esperaba “mi” guitarra Fender en mi habitación en la Torre Oasis de Hard Rock Hotel Tenerife. Pablo me había apuntado a las clases de guitarra a la carta en formato vídeo que podía seguir desde la mismísima habitación. Una tarjeta sobre la guitarra citaba: “Porque las verdaderas estrellas no pueden vivir sin su música”.

Este era el conocido servicio Picks de Hard Rock Hotel Tenerife ¡gratuito! Así que me lo tomé al pie de la letra, punteé las cuerdas de la guitarra y descubrí mi propio sonido.

Pero ahí no acabó, el servicio Tracks de Sound of your Stay consistía en una playlists personalizada donde pude escuchar durante todo el fin de semana nuevos artistas de las que me llevo un top 10 de nuevas canciones favoritas como “Revolution Rock n Roll” de Low Cut Connie.