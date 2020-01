«El mundo digital ha cambiado los hábitos y nos está obligando a revisar los modelos de ciudad»

— ¿Cuáles son los retos que deben afrontar los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria?

— Los arquitectos están muy comprometidos con la calidad de vida de la población y con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030. El Consejo Superior de Arquitectos está dispuesto a colaborar para desarrollar propuestas que permitan conseguir dichos objetivos. A nivel local, estamos replicando esa forma de trabajar, además, existen una serie de problemas inmediatos y los arquitectos podemos ayudar a solucionarlos. La dificultad de acceder a la vivienda es clave, por ejemplo.

— ¿Cuál es el estado de la vivienda en relación a los jóvenes?

— A la población de clase media le resulta complicado acceder a viviendas situadas en el centro de las ciudades, viéndose obligados a optar por otras localizaciones, aún a pesar de que la población más joven está dispuesta a renunciar a una mayor superficie en favor de una mejor localización. Este problema se ha visto agravado por la aparición del alquiler vacacional. Todo lo anterior ha hecho que las ciudades se estén convirtiendo en ciudades turísticas y se estén descontextualizando. Esto afecta a la economía de la ciudad, a los negocios de cercanía... ya que la demanda del turista no es la misma que la del vecino habitual. No tenemos la solución, la regulación, delimitar la cantidad de viviendas vacacionales...hay muchos modelos, pero realmente no se tiene la solución para este problema. Además, la población joven tiene muchos problemas para tener acceso a una vivienda debido a los bajos salarios y a los elevados precios de la vivienda, por lo que la emancipación de la familia se produce cada vez de forma más tardía y esto influye por supuesto en el diseño de las ciudades.

— ¿Qué opina sobre la peatonalización de las ciudades?

— El mundo cambia muy rápido, los modelos de ciudad se revisan. El cambio climático nos obliga a rediseñar y cambiar las estrategias para que las ciudades consuman menos. El 40% de las emisiones de CO2 del mundo la generan las ciudades. Por tanto, es en las ciudades donde se debe trabajar especialmente para disminuir la contaminación . El transporte genera mucha contaminación y hay que mejorarlo. La movilidad es un problema estructural en nuestra isla. El modelo del pasado siglo XX se está revisando y se empieza retomar la economía de barrio.

— ¿Hay que reverdecer las ciudades?

Ha de hacerse un esfuerzo máximo para dotar a las ciudades de zonas verdes. Téngase en cuenta que el 70% de la población española vive en una ciudad, motivo por el cual está más que justificado el rediseño de nuestras ciudades que permita que esta población mayoritaria cuente con zonas verdes que mejoren su calidad de vida. En Las Palmas de Gran Canaria no se ponen en marcha políticas ambiciosas en esta materia, contentándonos con plantar unos pocos árboles año, pero sin mostrar una voluntad que haga pensar que se va revertir esta situación de déficit de zonas verdes de la que adolece nuestra Ciudad.

— ¿El proyecto de la Metroguagua cambiará la ciudad?

La sustitución del transporte privado está en la línea estratégica de todas las ciudades. La llegada del carril bici y de la Metroguagua han de permitir que la ciudadanía prescinda del uso del coche para sus desplazamientos en nuestra ciudad. He de reconocer que se trata de una propuesta novedosa y ambiciosa, que rompe con los modelos implantados hasta la fecha. Este nuevo sistema de transporte necesita una fuerte inversión para darle la prioridad que se merece. Normalmente, las ciudades aprovechan estas grandes obras para mejorar el paisaje urbano incorporando mobiliario nuevo y paisajes novedosos. Para mí, la crítica es que no se está teniendo una visión estratégica de conjunto. Todavía no tenemos muy claro el modelo energético que se va a utilizar. No creo que haya nadie que este en contra de un nuevo sistema de transporte que sea energéticamente eficiente.

— ¿Y el tren a nivel insular?

— Es la gran obra de la isla. Es la solución para no contaminar. Será un éxito si se consigue que con su puesta en marcha se reduzca el tráfico que actualmente soporta la GC1. Si, además se consigue que este tren sea propulsado con energía solar o eólica, constituirá un gran logro en materia medioambiental.

— ¿Qué opina sobre el cambio que ha experimentado Guanarteme?

— Era bastante lógico que tarde o temprano fuera el epicentro urbanístico de la ciudad, dada su ubicación estratégica. Sin embargo, considero, que hemos perdido una oportunidad para poder cambiar esta parte de la ciudad ya que el modelo urbanístico que se ha seguido no incorpora más zonas verdes ni apuesta por la mejora del medio ambiente.

— ¿Cuál es el papel del Colegio de Arquitectos hoy en día?

— La sociedad está inmersa en un proceso de transformación. Las herramientas digitales nos permiten cambiar al momento. Todo está en revisión. Los colegios han de ser la herramienta que permita de forma colectiva ayudar a los arquitectos a adaptarse a los cambios y ser decisivos en las aportaciones de los nuevos modelos urbanos y habitacionales. Debemos seguir trabajando en este proceso de modernización y necesaria transformación del Colegio y de la profesión. Tenemos un par de asignaturas pendientes, la de facilitar la llegada de los jóvenes arquitectos al mercado de trabajo y la de dar formación a todos los arquitectos, para mejorar la ocupación de nuestros profesionales.