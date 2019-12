«El Mogan Mall viene a responder a una demanda de los residentes de la zona sur»

— Hoy, 21 de diciembre, se cumple un mes desde que el Mogan Mall abriera sus puertas por primera vez. ¿Qué análisis hace de estos primeros 30 días de actividad comercial?

— El balance para nosotros es positivo. Realmente no sabíamos cómo iba a reaccionar el centro, teniendo en cuenta que una semana antes se produjo la quiebra de Thomas Cook. Sin embargo, todo ha sido muy positivo. Hemos tenido una muy buena acogida tanto de residentes como con de turistas. Además de que contamos con un buen número de visitas todos los días de la semana, en el fin de semana el pico que se produce es muy elevado y no nos podemos quejar en absoluto.

— Las tiendas abrieron sus puertas justo el fin de semana previo al Black Friday y con la campaña de de Navidad a la vuelta de la esquina. ¿Qué le comentan los comerciantes en cuanto a las ventas de este primer mes?

— Estamos recibiendo un muy buen feed back por parte de las tiendas. Sin lugar a dudas, abrir justo el fin de semana previo al Black Friday nos benefició muchísimo. Hay que tener en cuenta que el Mogan Mall es el primer centro comercial de estilo tradicional de esta zona del sur de Gran Canaria, con las marcas de referencia en el sector de la moda, por ejemplo, y que han hecho que mucha de la población residente que normalmente acudía a la capital a realizar sus compras haya optado por venir al Mogan Mall.

— Este centro, además de estar en un núcleo turístico y, como es normal, estar orientado a los visitantes, es también un reclamo fundamental para el residente, ¿no es así?

— Efectivamente. Hemos dado respuesta a una demanda de la gente de la zona de Arguineguín, El Tablero, de Mogán e, incluso, de La Aldea de San Nicolás que tengo constancia de que están viniendo a esta zona a realizar sus compras. Realmente lo que hemos hecho es dar respuesta a una demanda que existía.

— ¿Qué le ha aportado el Mogan Mall a estos operadores que ahora han decidido establecerse aquí?

— Una ubicación que ellos estaban buscando desde hace tiempo y no conseguían. Es cierto que una de las zonas más demandadas del sur de Gran Canaria es Meloneras pero la realidad es que está prácticamente cubierta. Entonces, en este Mogan Mall es donde han encontrado el sitio y la manera para implantarse. Hay que tener en cuenta que no es solo hacer un proyecto y ya está, sino que tiene que ser algo potente porque tenemos rótulos que no se embarcan en algo sin saber quiénes estarán acompañando la oferta, como puede ser Inditex.

— En números, ¿cuál es el nivel de ocupación actual del centro?

— Ahora mismo nos encontramos en torno al 85%, pero con muchas cosas firmadas que aún no han podido abrir porque no llegaron a tiempo de la apertura. Nuestro pronóstico es que en los primeros seis meses del año, el Mogan Mall pueda estar ofreciendo su oferta tanto de moda como de ocio al 100%.

— ¿Qué es lo más novedoso que se va a encontrar el cliente que llega a Puerto Rico para visitar el Mogan Mall?

— La experiencia de compra. Hoy por hoy ya no es tan importante la tienda en sí misma y su producto como su experiencia de compra, que es donde están luchando las tiendas físicas con la venta online. En este sentido, nosotros por el tipo de edificio, en el que queremos aprovechar el clima y la ubicación del edificio, damos un ambiente diferenciado al que estamos acostumbrados a otros centros comerciales. También, con la restauración vamos a conseguir distinguirnos de lo que hay por la zona. Esa es nuestra idea, que la experiencia sea totalmente diferente.

— Una calle comercial...

— Así es. Queremos que nuestros clientes vengan a pasar una jornada agradable, caminando por nuestras calles, disfrutando de las compras pero también de la restauración.