El 40% de las pymes no llegará a tiempo al control horario

El escaso margen de dos meses dado a las empresas y autónomos con asalariados para que implanten un sistema de registro del control horario impedirá que la totalidad de las sociedades isleñas lleguen a tiempo al próximo 12 de mayo, momento en el que será obligatorio controlar la hora de entrada y salida de los trabajadores.

La mayoría de las grandes empresas canarias, como Dinosol, Hospitales Perpetuo Socorro o Lopesan así como la mayoría de las entidades financieras, tienen ya sistemas de control horario pero las pymes y autónomos con personal, que suponen más del 80% del tejido productivo de las islas, no. Se estima que un 40% de las sociedades llegará al domingo sin el sistema operativo.

La controvertida medida, con la que se persigue acabar con el fraude en las jornadas parciales (trabajadores contratados por menos horas de las que realizan) y el abuso en las horas extraordinarias (una de cada dos no se paga), sigue generando muchas dudas entre las empresas dada la falta de concreción del legislador sobre todo en aquellos casos de trabajadores cuya jornada laboral se realiza fuera de la empresa. Sin embargo, su incumplimiento no eximirá de las sanciones previstas en la ley y que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros, dependiendo de la infracción y la reincidencia. Si bien, en la fase inicial de implantación, hasta después del verano, no se prevé que la inspección empiece a levantar actas.