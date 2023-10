Demandan a Musk tras eludir testificar sobre la compra de Twitter

El proceso parecía haber terminado, pero la compra de Twitter por parte de Elon Musk vuelve a poner al multimillonario bajo los focos. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha demandado al magnate para obligarlo a testificar sobre un proceso de compra que finalizó hace ahora un año. El también dueño de Tesla adquirió la compañía por 44.000 millones de euros y, según dicho organismo, con un posible fraude bursátil.

En el marco de esa investigación estaba citado el pasado 15 de septiembre, pero el multimillonario rechazó acudir. «La continua negativa de Musk a cumplir con la citación administrativa de la SEC está obstaculizando y retrasando la investigación (...) En consecuencia, la SEC solicita ahora al tribunal que obligue a Musk a comparecer», alegaron los abogados del regulador ante un tribunal de California.

Para sus abogados, el que Musk no acudiera a su cita con el organismo se justifica únicamente porque la sede judicial de San Francisco en la que fue citado «no era el lugar apropiado para testificar». Un aspecto que no sería excusa según la propia demanda que ahora ha presentado la SEC. En ella recoge que han sido varias las fechas y los lugares que se le ofrecieron a Musk para testificar. Y su decisión de no acudir, continúan, la comunicó con tan solo 48 horas de antelación.

Los accionistas que han demandado al directivo de SpaceX dijeron esta semana que el empresario se habría ahorrado más de 200 millones de dólares con su estrategia para aumentar su participación en Twitter de 5 % al 9,2 % y que ellos vendieron sus acciones a precios «artificialmente más bajos» debido a esta maniobra.

Las acciones de Twitter subieron un 27% con la compra de Twitter a manos de Musk, en abril de 2022, pasando de 39,31 a 49,97 dólares. Se abre así un nuevo capítulo de un libro que comenzó en abril de 2022, embarrado por las acusaciones de Musk hacia la anterior dirección y por amenazas de romper el acuerdo si esta no aclaraba el número de cuentas falsas que había en la red social.