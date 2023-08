Cómo contratar una centralita de teléfono virtual sin riesgos

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Las centralitas telefónicas llevan años erigiéndose, la primera data de 1878 (Estados Unidos), como la herramienta perfecta para mantenernos comunicados. No obstante, sí que es cierto que, tras la irrupción digital, ha pasado de ser una herramienta que, gracias a sus diferentes clavijas de red, ponía en contacto a C con D a erigirse como verdadero eje tractor de la estrategia comunicativa de autónomos y empresas. A continuación, te hablamos sobre su importancia y significado. Abordando, por el camino, algunas claves para contratarla de una forma sencilla y absolutamente segura.

¿Qué es una centralita telefónica?

Una centralita telefónica analógica, virtual, digital o híbrida viene a ser una suerte de sistema tecnológico cuya principal función es facilitar la comunicación. Sirviendo como punto de recepción, transmisión y gestión de llamadas y otras comunicaciones. Algo que, como te puedes imaginar, resulta de vital importancia en cualquier empresa que pretenda gestionar sus comunicaciones de una forma segura y eficiente.

Y dicha definición resulta realmente significativa. No en vano, aunque el funcionamiento de las primeras centralitas electrónicas era totalmente manual, actualmente priman las de carácter virtual. No en vano, la irrupción tecnológica ha logrado virtualizar este tipo de sistemas eliminando cualquier frontera física gracias a la tecnología VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet). Una cuestión que ha aportado un sinfín de funciones que van desde la creación de locuciones de bienvenida, hasta gestionar esperas, añadir teléfonos o elaborar extensiones para los empleados de cualquier empresa. Todo son ventajas. No obstante, ¿sabes cómo contratar centralita de teléfono de una forma rápida y sencilla? No tepreocupes, a continuación te explicamos el proceso de una forma simplificada.

¿Cómo contratar una centralita de teléfono virtual?

Las centralitas virtuales, call center o soluciones de telefonía VoIP están a la orden del día dentro del ámbito empresarial. No obstante, el cambio de concepto hace que en muchas ocasiones nos encontremos totalmente perdidos a la hora de plantearnos siquiera su contratación. Por fortuna, la revolución tecnológica ha hecho que todo el tedioso proceso habitual quede reducido a varios minutos y un par de clics.

Y no exageramos al aseverar que todo lo anterior se resume en 3 minutos de nuestro tiempo. No en vano, basta con llamar para realizar la contratación telefónica u online. Posteriormente todo se gestiona a través de diferentes plataformas web. Siendo una cuestión de mera configuración. ¿Pasos ineludibles? Primero de todo grabar nuestro mensaje de voz y crear un IVR con el que orientar a las personas que llaman con audios pre-grabados. Algo así como la centralita de voz de las compañías telefónicas pero configurada a vuestro gusto. Por otro lado, también resulta necesario establecer uno o varios números a las distintas centralitas contratadas. Y se acabó. Más allá de cualquier tipo de configuración adicional ya puedes comenzar a beneficiarte de tu centralita de teléfono para dar un nuevo impulso a las comunicaciones de tu empresa. ¿No te convence? No te preocupes, siempre puedes aprovechar el periodo gratuito de prueba para descubrir los beneficios de este innovador sistema de comunicaciones.