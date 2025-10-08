Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y el precio de una hipotética segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:59

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunciará el resultado de la opa de BBVA sobre Sabadell el 17 de octubre, según ha hecho ... publico este miércoles en un comunicado a través de su página web. Además, el supervisor advierte que las consideraciones sobre el precio equitativo de una eventual segunda opa son «mera especulación» hasta que fije los criterios.

