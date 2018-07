«Binter ha colocado a Porto Santo en otra dimensión»

— ¿Cómo han acogido la implantación de los vuelos regulares entre Funchal y Porto Santo bajo el sello de Binter Canarias?

— Con una satisfacción tremenda porque este servicio de Binter mejora, cualitativa y cuantitativamente, nuestra conectividad con Funchal y eso multiplica las del resto del mundo, incluyendo Canarias, que es una tierra con las que nos unen historia, tradición y costumbres. Tenemos la misma sangre en las venas.

— Habla de Canarias, ¿le sirve como referencia en sus proyectos de expansión salvando las diferencias y peculiaridades?

— He visitado varias veces Canarias. Es una tierra hermosa, de una belleza única, con gentes hospitalarias y serviciales. Como Porto Santo. Por eso hablaba de las semejanzas que nos unen, aunque nosotros, por extensión y población, podríamos ser un barrio de algunas de las islas (ríe). Pero, lo digo con humildad, he visto aspectos relacionados con la construcción de hoteles y de complejos alojativos que no quiero para Porto Santo. Pienso que en algunos puntos de Canarias se han excedido en levantar edificios, en no respetar el medio ambiente.

— ¿Y podrá Porto Santo ampliar su oferta turística haciendo sostenible la conservación de sus recursos y riquezas naturales?

— Es nuestro reto. Hemos vivido, vivimos y viviremos del turismo y optamos a mantener a nuestros visitantes, con los vuelos directos con varios puntos de Europa y con Lisboa y Funchal. Nuestra extensión es la que es y tenemos problemas serios como la falta de agua. Pero confiamos en los planes que tenemos.

— ¿Es Porto Santo el diamante escondido del Atlántico?

— Cada día somos más conocidos. Madeira ya ha sido declarada dos veces mejor isla del mundo y varias veces ha ostentado el cartel de mejor isla del continente. Ahora mismo tiene esa catalogación. Eso supone una enorme ayuda. Desde todos los puntos del mundo quieren conocer Madeira y Porto Santo aparece ahí como un destino cercano y apetecible, con playas inmensas, gentes cálidas, una paz y tranquilidad difíciles de igualar. Y que nadie olvide la historia. Hace millones de años que se formaron nuestras arenas y cimientos, tenemos una naturaleza privilegiada, por aquí pasó Cristóbal Colón camino de América... Ofrecemos sol y playa, pero también golf, con un campo que diseñó Severiano Ballesteros, y una historia fascinante.

— Con Binter como aliado fundamental...

— Nuestro agradecimiento a Binter es total. Nos conforta que haya tenido la sensibilidad de incluirnos en sus rutas y sabemos que hemos entrado en otra dimensión gracias a Binter. Será una alianza provechosa y feliz.