Binter estrena su nueva ruta Canarias-Madrid, que operará 16 vuelos diarios

Binter estrenará el próximo 1 de febrero de 2024 su nueva ruta que conectará Canarias con Madrid, según anunció el presidente de la compañía, Rodolfo Núñez en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y que contó con la presencia del presidente autonómico, Fernando Clavijo.

La nueva ruta que conecta el archipiélago con la capital española incluirá ocho vuelos diarios que viajen hasta la Terminal del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuatro desde el Aeropuerto de Gran Canaria y cuatro desde Tenerife Norte y cuatro que conecten Madrid-Gran Canaria y Madrid-Tenerife Norte, facilitando que la gente pueda ir volver en el mismo día con la compañía. Pese a que la ruta no estará operativa hasta el 1 de febrero de 2024, los billetes ya se pueden adquirir en la página oficial de Binter.

Para aquellos que partan su travesía desde el resto de islas no capitalinas, el vuelo en conexión seguirá siendo gratuito, como es habitual en el resto de rutas que viene realizando la aerolínea. El presidente de Binter, Rodolfo Núñez explicó que la compañía «conecta Canarias con Madrid», no solo una isla en particular, al igual que lo viene haciendo con Murcia, Vigo u otros destinos del país.

En cuanto a los precios de lanzamiento de esta nueva conexión entre el archipiélago y Madrid, el presidente de la compañía subrayó que al igual que en el resto de vuelos a la península el precio inicial rondará los 50 euros ida y vuelta para los residentes canarios. «Al principio los precios siempre son mejores pero habrá buenos precios para Madrid» teniendo en cuenta que «tanto nosotros como el resto de compañías trabajos con un espectro muy amplio de precios».

Más aviones

El presidente de Binter señaló que para este proyecto, la compañía ha comprado cinco aviones Embraer 195 E-2 con 132 plazas cada uno, de los cuales tres estarán en Madrid, dos para volar y uno reserva y dos estarán en Canarias, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife Norte. Los trayectos ofertados incluirán las mismas ventajas y servicios adicionales con los que la aerolínea dota a sus vuelos nacionales, como la posibilidad de portar equipaje de mano y un bolso, un aperitivo gourmet a bordo, filas de dos asientos, con mayor espacio entre ellas, así como opciones de entretenimiento multimedia.

Núñez indicó que esta ruta «refuerza el compromiso con Canarias y con todos los que vivimos aquí» y destacó que el corredor Canarias-Madrid es el corredor «cualitativamente y cuantitativamente más importante» de los que unen Binter con el resto del territorio nacional. «Es un gran mercado, una gran oportunidad pero también un gran riego porque quienes están en ese mercado son muy buenos competidores».

Núñez citó que la aerolínea ha decidido adentrarse en este mercado. «porque nuestros clientes nos lo demandan» y confirmó que es la primera vez que Binter, tras tener cinco bases en aeropuertos canarios tendrá una base con aviones y personas operando fuera de las islas, en este caso en Madrid. Como consecuencia de esta apertura, en Madrid habrán «unos 200-250 empleados y el crecimiento total será superior a los 300 empleados. A su vez, indicó que esta operación «se mide en cientos de millones de euros» por lo que agradeció la confianza de los clientes, el respaldo del Gobierno autonómico tanto este, como los anteriores y a los bancos que han financiado este proyecto, BBVA, CaixaBank y Banco Santander la confianza depositada en la compañía.

Por último, mencionó «el entusiasmo y la ilusión» de las casi 2.000 personas que hoy trabajan en Binter. «Esto no sale porque cuatro personas queramos, esto sale de abajo hacía arriba, hoy en Binter es un día de fiesta porque vamos a pasar a formar parte de la primera división del mercado aeuronaútico nacional e incluso europeo».

3.000 Impacto inmediato El anuncio de la ruta hizo que la aerolínea recibiera más de 3.000 visitas por minuto a su página web para informarse de los nuevos vuelos, que ya están a la venta, y hasta 40 llamadas simultáneas a su call center.

La falta de 'slots' condiciona los horarios

El presidente de Binter, Rodolfo Núñez aseguró que en cuanto a los horarios de la nueva ruta, habrá uno a primera hora de la mañana, otro a media mañana, el siguiente a media tarde y, por último, al final de la tarde, en unos horarios que no «son los que nos hubiesen gustado en un principio» ya que no han tenido mucho margen ante la falta de 'slots' (franjas de despegue o aterrizaje) libres. «Con el tiempo iremos mejorando esto y estaremos pendiente de los slots que se soltarán con la fusión de Iberia y Air Europa», ha dicho.

Respecto a otros destinos como Barcelona, Núñez indicó que por el momento quieren ser prudentes con la expansión, si bien deslizó que entre verano del año que viene y diciembre traerán otro grupo de seis aviones con los que se plantearán otros destinos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró la «historia de éxito» de Binter y valoró el papel que juegan para una región ultraperiférica como Canarias, a la par que ha valorado el «cierto grado de locura y temeridad» que se requiere para dar un salto empresarial como el que ha dado Binter con esta expansión.

«En los últimos años la conectividad ha estado amenazada por lo que noticias como esta suponen un paso más en la conectividad de nuestras islas con el resto del mundo porque los aviones son nuestros trenes de alta velocidad».

Preguntado por si un posible aumento de pasajeros podría suponer un aumento en la subvención del 75 %, Clavijo comentó que esa cuestión no es tan relevante porque si se asumen déficits de empresas como Renfe también se tendrá que compensar la situación de Canarias para que la ciudadanía se mueva «en igualdad de condiciones».