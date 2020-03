«Barceló ganó el concurso público con una suficiencia absoluta»

— El Hotel Santa Catalina ha recuperado todo su esplendor. ¿Es un símbolo para toda la ciudad?

— Indudablemente. Es un símbolo desde 1890, lo que pasa que es un símbolo que se ha visto sometido a situaciones en absoluto recomendables y a una degradación importante en los últimos tiempos que era necesario revertir. Precisamente, era más dramático por un ser un símbolo histórico, arquitectónico, cultural y turístico para esta ciudad. De forma que, por ser un símbolo, era que se hacía tan urgente que interviniésemos con urgencia como se ha hecho.

— La calidad del proyecto de Barceló de recuperación del inmueble y su gestión hizo que se decantaran por esta empresa. ¿Se han cumplido las expectativas?

— Sí, por supuesto. No se trataba de una obra sencilla porque no se trata de poner piedra sobre piedra, sino que estas piedras son otras piedras. Era una obra difícil. Muy tutelada por la Sociedad de Promoción del Hotel porque es un bien patrimonial de esta ciudad. Además tenía una complejidad añadida a la ya difícil tarea en sí, había un montón de valores a proteger y a mejorar. De acuerdo con la concepción de Miguel Martín-Fernández de la Torre, sin inventar nada. Por tanto, hicimos un pliego enormemente exigente, yo he trabajado pocas veces en un pliego tan complicado como éste, si soy sincero. Lo que es verdad es que, aunque se presentó algún proyecto interesante, Barceló ganó con una suficiencia absoluta. Tan bien ganó que no hubo una sola protesta.

— ¿Cuál fue la característica esencial que hizo que ganase Barceló?

— Que aceptaron el mensaje que se les había trasladado. Yo solo me reuní con todos los que quisieron hablar conmigo antes de presentar los proyectos para decirles dos cosas: ganará esto quién le ponga alma al proyecto y que ponga los recursos necesarios para que eso sea posible porque, con cuatro perras, no se hace. Y eso, lo entendió Barceló.

— Patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estuvo siempre pendiente del proyecto para respetar al máximo la obra de Miguel Martín-Fernández de la Torre. ¿Están satisfechos con el resultado final?

— Sin dudarlo. El resultado es un respeto extraordinario a la obra de Miguel Martín-Fernández de la Torre, un respeto extraordinario al patrimonio de la ciudad y un referente hotelero en Europa. Es que tenemos que pensar que abriendo, el hotel ya han ganado dos concursos europeos por su calidad. Es asombroso y nos va a reportar grandes beneficios turísticos para la ciudad. Miguel Martín Fernández de la Torre era un genio y Néstor, otro. Pero lo que no se les podía pedir en el siglo XIX es que supieran los criterios de accesibilidad y seguridad del siglo XXI. Ahora tenemos un hotel histórico, de calidad y adaptado a nuestro tiempo.