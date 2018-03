Amid Achi: «Me siento querido y valorado en toda Canarias»

Hoy en día, Amid Achi es uno de los empresarios más importantes de las Islas al frente del Grupo Número, un transatlántico económico que cuenta con 1.500 empleados en Canarias.

«Vivo en Tenerife pero nuestros negocios están en todas las islas y me siento valorado, querido y respetado en Canarias. Soy regionalista y no miro una isla o la otra», afirmó Amid Achi en una entrevista realizada en su despacho, un habitáculo enorme lleno de fotografías que describen una vida intensa rodeada de sus gente de confianza.

Este sirio con acento canario considera que en Gran Canaria hay «un exceso de oferta en centros comerciales, sobraban algunos y lo están sufriendo muchos que han visto como si valor baja a la mitad de sus precios». Para él, hoy en día «hay que tomar muy en cuenta que alguno cerrará o se reconvertirá en otra cosa», vaticina el empresario que en la isla redonda gestiona La Ballena, El Tablero y El Muelle. Preguntado acerca del futuro de éste último, Achi detalló que su dueño «es el BBVA y tendrá que invertir mínimo 10 millones de euros para ponerlo al día y, o lo invierte, o lo vende a terceros. Nosotros estamos esperando a ver si quieren venderlo y si es así, nos sentaremos con un grupo de empresarios de Gran Canaria a hablar con ellos. Son tres de Gran Canaria y dos de Tenerife y si nos llaman, hablaremos a ver si lo venden dentro del precio normal de mercado», avanza

El propietario del Grupo Número 1 no diferencia entre islas a la hora de invertir: «No tengo preferencias. Trabajo mucho en Gran Canaria y ahora vamos a empezar un centro nuevo en Mogán con tres empresarios más. Esta isla es la puerta de de Canarias con África», sostiene a la vez que reconoce que le gusta mucho Lanzarote, «una isla con un margen de crecimiento muy importante y que tiene a Arrecife, una ciudad que se convertirá en unos años en la tercera del archipiélago. Tiene gran capacidad de atracción y hay un proyecto de un gran centro comercial y vamos a ayudarles si nos dejan entrar en él», confiesa.

Amid Achi siempre se ha caracterizado por su claridad de sus palabras y en las disputas políticas entre ambas provincias y el gobierno regional, lo tiene claro: «Nunca hubo un enfrentamiento entre las dos islas, sino entre personas interesadas en destacar y están equivocadas. No defienden nada sino perjudican. El entretenerse en estas peleas nos trae pobreza», destacó.

«Es políticamente correcto, cordial y no se casa con nadie». Así lo definen sus más allegados, un cerebro de los negocios que aprovecha para quejarse de la escasa mano de obra cualificada que hay en el archipiélago: «Es algo que he repetido siempre pero, o no te escuchan o no te hacen caso. Tenemos que potenciar la formación profesional para dotar al empresario de mano de obra cualificada. Hay dinero para la formación pero no se está gestionando bien. El turismo está generando trabajo que ocupa gente de fuera por falta de personal de esta tierra. Esto encarece también la contratación», finaliza.