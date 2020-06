Los afectados por los ERTE, sin paga extra y con menos vacaciones

Los gestores administrativos explican que aunque para el cálculo de la prestación se tienen en cuenta las pagas extras, a la hora de hacer el pago, el importe correspondiente se divide entre doce meses, a diferencia de la mayor parte de empresas, con 14 pagas al año.

Además, señalan que los días que el trabajador haya estado incluido en el ERTE no computan para el cálculo de los días a los que tiene derecho de vacaciones. Por tanto, este año sus vacaciones se verán reducidas en la parte proporcional al tiempo en que no haya podido prestar sus servicios a su empresa.

El presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago, ve "necesario" trasladar esta advertencia para que los trabajadores afectados por los ERTE no se encuentren con "imprevistos" como contar con unos días de vacaciones más que no van a disfrutar o una paga extra que finalmente no llega y que puede afectar de forma "notable" a su economía familiar.

Santiago asegura que durante los últimos días y semanas han recibido muchas consultas de personas que no tienen clara esta cuestión, por lo que anima a todos los afectados a "contar con la ayuda de un gestor administrativo para poder actuar con certeza en una situación tan compleja y cambiante como es la de la gestión de los ERTE y las prestaciones que los acompañan".