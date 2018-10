El Muelle sigue su periplo: cambia de manos por cuarta vez en 10 años

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Comercial El Muelle, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, continúa dando vueltas sin despertar el interés de un inversor que apueste de forma decidida por este equipamiento comercial.

Tras una vida azarosa, repleta de luces y sombras y en la que no han faltado los rumores incluso de cierre, el inmueble propiedad del BBVA desde el 2014 vuelve a cambiar de manos por cuarta vez en los últimos diez años. El BBVA, que lo puso el pasado año a la venta, no encontró un comprador que quisiera pagar el precio pedido. La entidad mantuvo contactos con un grupo de empresarios canarios, liderados por el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán (que tiene un 5% del centro a través de una empresa denominada Sociedad para el Desarrollo del Castillo de La Luz), pero la operación finalmente no fructificó.

El precio de salida del inmueble fue de 25 millones de euros, una cifra alta puesto que el edificio requiere de inversiones que, fuentes cercanas estiman en unos 15 millones de euros.

La falta de compradores dispuestos a pagar, provocó que en noviembre del pasado año el centro comercial El Muelle se transfiriera a Cerberus Capital Management, dentro de la operación de venta de activos que realizó el BBVA a este fondo de inversión estadounidense. La entidad traspasó a Cerberus el 80% de su cartera inmobiliaria y dentro de ésta se encontraba El Muelle.

En mayo BBVA y Cerberus constituyeron una nueva sociedad llamada Divarian, encargada de la gestión y venta de esta cartera de activos inmobiliarios que tienen valor bruto de 13.000 millones de euros.

El Centro Comercial El Muelle está dentro de esta operación que aunque se ha realizado no se ha cerrado en su totalidad porque está pendiente de diversas autorizaciones del Ministerio de Economía, según indican fuentes del sector. Cerberus tiene en esta sociedad el 80% del capital mientras que el BBVA cuenta con un 20%.

Estas fuentes señalan que «por el momento» El Muelle se quedará en Divarian «a la espera de que se tomen decisiones». La mejora de los balances del centro comercial, que crece anualmente en afluencia de público y ventas, podrían llevar a Divarian a mantener este activo más tiempo del previsto. «Quizás pueda interesar más mantenerlo y volver a sacarlo a la venta más adelante», señalan fuentes cercanas.

Actualmente El Muelle está siendo objeto de inversiones por parte del BBVA, que ha solicitado a la Autoridad Portuaria un aumento del plazo concesional. La concesión de El Muelle caduca en 2029 y la entidad financiera quiere prorrogarlo el máximo posible, que son 25 años más.

Las inversiones de este año se han destinado a mejoras internas, de iluminación y mantenimiento. Para el próximo año se prevén obras en el exterior, incluidas fachadas, jardines y acceso, según fuentes cercanas.

El Muelle fue inicialmente propiedad de Riofisa, que lo inauguró en el año 2000. En 2009, en plena crisis del sector inmobiliario, pasó Catalunya Caixa. En 2012 llegó a manos del la Sareb o banco malo que dos años después se lo devolvió a Catalunya Caixa al ser una concesión administrativa. Tras comprar el BBVA a la entidad catalana, el centro comercial pasó al BBVA. Ésta intentó venderlo el pasado año sin éxito. Ahora está en manos de Divarian, su cuarto propietario en diez años.