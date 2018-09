El Gobierno da una prórroga de dos meses a los ascensores

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias concederá dos meses de prórroga a los 4.500 ascensores que están en funcionamiento en Canarias -algunos en edificios públicos- y que no tienen al día la inspección reglamentaria a la que obliga a la ley y que es una especie de ITV similar a la que se realiza a los coches.

El Ejecutivo anunció ayer que sacará una instrucción en los próximos días para que las empresas de mantenimiento de los ascensores (llámese Otis, Schindler, Orona, Fain...) y a las que les toca la tarea de bloquear los aparatos sin ITV a partir del próximo 26 tengan en cuenta esa prórroga. Con la demora decidida por el Gobierno los ascensores sin la inspección reglamentaria tienen ahora hasta el 26 de noviembre para ponerse al día.

El Gobierno de Canarias tomó ayer la medida después del «error de interpretación» que se ha producido por parte de las empresas de ascensores del decreto 88/2018, del 18 de junio, y en el que el se obligaba a todos los ascensores de Canarias a tener al día la inspección reglamentaria.

Para el Gobierno, en el texto del decreto, entre los puntos 1 y 5, queda claro que se fija una prórroga de dos meses para la aplicación de la medida -que arranca el 26 de septiembre-.

Sin embargo, las empresas de ascensores, que son las encargadas de bloquear los aparatos, consideran «que no hay constancia por escrito» de esa prórroga. De ahí que el lunes advirtieran en un comunicado que no iban a dar ningún plazo y que a partir del 27 de septiembre paralizarían los aparatos que no cumplieran con lo exigido por ley.

«En las conversaciones que el Gobierno mantuvo con el sector para aprobar el decreto sí se hablo de esa prórroga pero no aparece en ningún documento por escrito y nosotros no nos queremos hacer responsables. Por eso, si no se recoge por escrito el 27 se pararán todos los aparatos sin la ITV», indicaron ayer fuentes del sector.

Tras anunciar el Gobierno que sacará una instrucción para dejar constancia de esa prórroga y que permitirá pasar el control hasta el 26 de noviembre, fuentes del sector se sintieron aliviados. «Ahora estaremos vigilantes de que se saque porque apenas quedan 15 días para que entre en vigor la medida y empecemos a bloquear aparatos», dijeron.